MLB／樂極生悲…大谷翔平亮雙刀 1局開轟、5局遭剷倒傷退

天使隊日籍球星大谷翔平在大聯盟場上同場亮雙刀，兩面刀刃都鋒利，投球時最快球速101.1哩，打擊則在第1局、鎖定第1球就開轟，成為逾52年來第一位在第1局開轟的美聯投手，卻在投到第5局、兩人出局時戰局丕變，大谷翔平在本壘攻防戰遭剷倒傷退，他也確定無關勝敗。

大谷翔平來到大聯盟後首度在例行賽同場投、打，昨天在受訪時興沖沖說：「如果可以幫自己打回分數，或許可以讓我在投手丘上更有侵略性。」此役證明他說到做到。

天使今天在主場作戰，大谷翔平1局上就有3球投破100哩，1局下擔任第2棒上場打擊，面對席斯（Dylan Cease）投出的第1球，就扛出中外野陽春砲。

大谷翔平最終投4.2局，只被敲出2安打，送出7三振、5次保送，丟掉的3分都出現在第5局，因保送、牽制失誤、暴投釀禍，白襪只靠1支安打就討回3分扳平，大谷翔平還在一次不死三振造成本壘攻防戰時遭剷倒，天使也決定在此時換投。

大谷翔平此役最快球速101.1哩，為今年先發投手最快球速，開轟的打席擊球初速115.2哩，為今年所有球員裡最強勁的擊球，不管切換到投手或打者模式，都寫下最速紀錄。

大谷翔平此役無意外又是紀錄一籮筐，他是1903年後第一位打第2棒的投手，也是1968年8月26日（美國時間）後第一位在第1局開轟的美聯投手；兩支美聯球隊遭遇，前一次有先發投手開轟，已要追溯到1972年的哈里森（Roric Harrison），美聯從1973年後開始採取指定打擊制。