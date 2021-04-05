快訊

曾經是領導品牌 LG電子正式宣布結束智慧手機事業

最好的藥是你的食物 3種飲食法、10大好食物活化大腦

MLB／樂極生悲…大谷翔平亮雙刀 1局開轟、5局遭剷倒傷退

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。美聯社
大谷翔平。美聯社

天使隊日籍球星大谷翔平在大聯盟場上同場亮雙刀，兩面刀刃都鋒利，投球時最快球速101.1哩，打擊則在第1局、鎖定第1球就開轟，成為逾52年來第一位在第1局開轟的美聯投手，卻在投到第5局、兩人出局時戰局丕變，大谷翔平在本壘攻防戰遭剷倒傷退，他也確定無關勝敗。

大谷翔平來到大聯盟後首度在例行賽同場投、打，昨天在受訪時興沖沖說：「如果可以幫自己打回分數，或許可以讓我在投手丘上更有侵略性。」此役證明他說到做到。

天使今天在主場作戰，大谷翔平1局上就有3球投破100哩，1局下擔任第2棒上場打擊，面對席斯（Dylan Cease）投出的第1球，就扛出中外野陽春砲。

大谷翔平最終投4.2局，只被敲出2安打，送出7三振、5次保送，丟掉的3分都出現在第5局，因保送、牽制失誤、暴投釀禍，白襪只靠1支安打就討回3分扳平，大谷翔平還在一次不死三振造成本壘攻防戰時遭剷倒，天使也決定在此時換投。

大谷翔平此役最快球速101.1哩，為今年先發投手最快球速，開轟的打席擊球初速115.2哩，為今年所有球員裡最強勁的擊球，不管切換到投手或打者模式，都寫下最速紀錄。

大谷翔平此役無意外又是紀錄一籮筐，他是1903年後第一位打第2棒的投手，也是1968年8月26日（美國時間）後第一位在第1局開轟的美聯投手；兩支美聯球隊遭遇，前一次有先發投手開轟，已要追溯到1972年的哈里森（Roric Harrison），美聯從1973年後開始採取指定打擊制。

大谷翔平

延伸閱讀

MLB／首場二刀流回歸 大谷翔平第一球就開轟

MLB／取消DH時候到了 大谷翔平5日戰白襪要同場二刀流

MLB／大谷翔平手感火燙的秘密？ 遭日媒踢爆有新戀情

MLB／早知情大谷翔平長水泡 天使球團執意讓他出賽

相關新聞

春訓只是打身體健康 亞洲打者的挑戰正要開始

拜春訓成績出色及對手派出先發左投之賜，張育成榮膺印地安人開幕戰先發一壘手之職。雖說張育成兩次打擊可惜都未能建功，隨後又因為對手換上右投被換下，但他在寒風大雪之中的「微笑打法」顯然令人印象深刻。甚至有不

MLB／樂極生悲…大谷翔平亮雙刀 1局開轟、5局遭剷倒傷退

天使隊日籍球星大谷翔平在大聯盟場上同場亮雙刀，兩面刀刃都鋒利，投球時最快球速101.1哩，打擊則在第1局、鎖定第1球就開...

MLB／張育成雙安敲勝利打點 印地安人本季首勝開張

美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊台灣好手張育成今天打出身手，4打數2安打，7局上關鍵安打敲回2分，幫助球隊逆轉。印地安人...

MLB／首場二刀流回歸 大谷翔平第一球就開轟

旅美日籍好手大谷翔平今（5日）的比賽中以先發投手且「二刀流」第二棒的身份登板，寫下大聯盟相隔118年的紀錄，史上僅有3人達到此成就。

MLB／今日戰績表 馬恰多本季首轟教士完封響尾蛇拉出3連勝

MLB今日戰績表 籃鳥 3:5 洋基 金鶯 4:2 紅襪 印地安人 2:5 老虎 遊騎兵 4:11 皇家 海盜 1:5 小熊 勇士 2:4 費城人 太空人 9:1 運動家 紅雀 6:9

MLB／不想再假裝愛棒球 天使28歲投手決定不打了

3月31日才剛度過28歲生日，天使隊後援投手巴崔（Ty Buttrey）今天宣布離開棒壇，理由是對棒球的愛早已消逝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。