快訊

曾經是領導品牌 LG電子正式宣布結束智慧手機事業

最好的藥是你的食物 3種飲食法、10大好食物活化大腦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／首場二刀流回歸 大谷翔平第一球就開轟

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
旅美日籍好手大谷翔平今（5日）的比賽中以先發投手且「二刀流」第二棒的身份登板。 美聯社
旅美日籍好手大谷翔平今（5日）的比賽中以先發投手且「二刀流」第二棒的身份登板。 美聯社

旅美日籍好手大谷翔平今（5日）的比賽中以先發投手且「二刀流」第二棒的身份登板，寫下大聯盟相隔118年的紀錄，史上僅有3人達到此成就。

此外，本場大谷翔平的速球最速來到101英里，除了刷新本季先發投手的最快球速之外，他在上場打擊時瞄準白襪隊先發投手西薩（Dylan Cease）的第一顆高角度速球，直接掃向右外野看台形成一支451英尺的大號全壘打，其擊球初速達115.2英里，也成為本季大聯盟所有全壘打中擊球初速最快的一球。

大谷翔平

相關新聞

春訓只是打身體健康 亞洲打者的挑戰正要開始

拜春訓成績出色及對手派出先發左投之賜，張育成榮膺印地安人開幕戰先發一壘手之職。雖說張育成兩次打擊可惜都未能建功，隨後又因為對手換上右投被換下，但他在寒風大雪之中的「微笑打法」顯然令人印象深刻。甚至有不

MLB／樂極生悲…大谷翔平亮雙刀 1局開轟、5局遭剷倒傷退

天使隊日籍球星大谷翔平在大聯盟場上同場亮雙刀，兩面刀刃都鋒利，投球時最快球速101.1哩，打擊則在第1局、鎖定第1球就開...

MLB／張育成雙安敲勝利打點 印地安人本季首勝開張

美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊台灣好手張育成今天打出身手，4打數2安打，7局上關鍵安打敲回2分，幫助球隊逆轉。印地安人...

MLB／首場二刀流回歸 大谷翔平第一球就開轟

旅美日籍好手大谷翔平今（5日）的比賽中以先發投手且「二刀流」第二棒的身份登板，寫下大聯盟相隔118年的紀錄，史上僅有3人達到此成就。

MLB／今日戰績表 馬恰多本季首轟教士完封響尾蛇拉出3連勝

MLB今日戰績表 籃鳥 3:5 洋基 金鶯 4:2 紅襪 印地安人 2:5 老虎 遊騎兵 4:11 皇家 海盜 1:5 小熊 勇士 2:4 費城人 太空人 9:1 運動家 紅雀 6:9

MLB／不想再假裝愛棒球 天使28歲投手決定不打了

3月31日才剛度過28歲生日，天使隊後援投手巴崔（Ty Buttrey）今天宣布離開棒壇，理由是對棒球的愛早已消逝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。