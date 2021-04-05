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MLB／首場二刀流回歸 大谷翔平第一球就開轟
旅美日籍好手大谷翔平今（5日）的比賽中以先發投手且「二刀流」第二棒的身份登板，寫下大聯盟相隔118年的紀錄，史上僅有3人達到此成就。
Shohei Ohtani throwing a baseball 101mph followed by Shohei Ohtani hitting a baseball 115 mph. pic.twitter.com/C7jNE11qHH— Gabe (@PIayoffTanaka) April 5, 2021
此外，本場大谷翔平的速球最速來到101英里，除了刷新本季先發投手的最快球速之外，他在上場打擊時瞄準白襪隊先發投手西薩（Dylan Cease）的第一顆高角度速球，直接掃向右外野看台形成一支451英尺的大號全壘打，其擊球初速達115.2英里，也成為本季大聯盟所有全壘打中擊球初速最快的一球。
MAJOR power from Shohei Ohtani.#MakeItMajor pic.twitter.com/spus0KJRBO— MLB (@MLB) April 5, 2021
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