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MLB／今日戰績表 大谷二刀流登場天使拉出連勝

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

MLB今日戰績表

勇士 1：2 費城人

藍鳥 3：1 洋基

金鶯 11：3 紅襪

印地安人 9：3 老虎

紅雀 1：12 紅人

雙城 8：2 釀酒人

遊騎兵 7：3 皇家

海盜 3：4 小熊

道奇 4：2 洛磯

太空人 9：2 運動家

響尾蛇 3：1 教士

白襪 4：7 天使

大都會 (延賽) 國民

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 雙城 vs. 老虎

04:05 勇士 vs. 國民

04:05 藍鳥 vs. 遊騎兵

04:10 皇家 vs. 印地安人(愛爾達體育2台)

06:35 金鶯 vs. 洋基

06:40 海盜 vs. 紅人

06:40 紅雀 vs. 馬林魚

07:05 大都會 vs. 費城人

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:40 釀酒人 vs. 小熊

09:38 太空人 vs. 天使

09:40 道奇 vs. 運動家

10:10 白襪 vs. 水手

10:10 巨人 vs. 教士

球隊戰績表

太空人 體育

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