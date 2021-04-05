春訓只是打身體健康 亞洲打者的挑戰正要開始

拜春訓成績出色及對手派出先發左投之賜，張育成榮膺印地安人開幕戰先發一壘手之職。雖說張育成兩次打擊可惜都未能建功，隨後又因為對手換上右投被換下，但他在寒風大雪之中的「微笑打法」顯然令人印象深刻。甚至有不少老美球迷紛紛發推特表示「他看起來真的有夠開心」、「我希望張育成能成為表現最好的球員，因為這傢伙總是面帶微笑而且他的笑容深具感染力，我衷心期盼他成為一個超級球星。」除了張育成成為首位在大聯盟開幕賽擔任先發的台灣籍野手，為台灣棒球歷史寫下新的一頁外，今年甫從韓國職棒入札的教士二壘手金河成也已在第二戰出任先發並打下生涯首安首打點。至於實力屬亞洲棒球首強的日本今年旅美野手陣容則仍維持大谷翔平、筒香嘉智、秋山翔吾（因腿傷暫列傷兵名單）三人。

加上還在傷兵名單的光芒一壘手崔志萬，六位亞洲打者在春訓期間受矚目的程度不一。其中大谷、金河成及張育成所受到的關注顯然最多。身負二刀流絕技的大谷原就是媒體寵兒，春訓投打表現又剛好呈現兩種極端——打擊強得可怕（29個打數轟出5發全壘打，打擊三圍是驚人的.552/.576/1.645）反之投球也爆得可怕（10.1局投球保送10次被轟4發全壘打，防禦率高達12.19，不過也有17次三振）。進入例行賽後，同時做兩份考卷的大谷到底會交出什麼樣的成績單尤其令人好奇。

大谷翔平(中)身為大聯盟目前唯一的二刀流球員，自然特別受到關注，但蠟燭兩頭燒讓他要更費心維持體能。 美聯社

金河成頭頂著4年2800萬的高薪光環，身在今年陣容強大目標奪冠的教士，雖然身為新人，背負的壓力實無比巨大。春訓期間教士給了金河成相當多的實戰機會，但他的表現一直沒有起色。總計打了隊內內野手並列最多的51個打席，結果打擊三圍只有.167/.314/.167，沒有出現任何長打，唯一值得稱道的是獲得9次保送的選球能力。幸而如前所述金河成在生涯第二場比賽就開紅盤擊出首安，應能為他釋放掉不少壓力。

金河成在春訓的打擊表現非常難看，但他還是挺了過來，在開季第二戰就擊出首安。 美聯社

至於去年因疫情平白浪費一季的張育成原就深受台灣球迷關注自不在話下。就連大聯盟官網及克里夫蘭當地媒體也特別注意到他的打擊。原因無他，只因為張育成在春訓的打擊表現實在太好。不但4發全壘打、10分打點都是全隊第一，打擊三圍.282/.317/.692、破1的OPS更是讓印人總教練法蘭柯納（Terry Francona）讚不絕口，被選進開季名單自然順理成章。

張育成(左)繳出台灣打者歷年來在春訓的最好成績，在開季首戰就取得先發一壘的機會，不過要維持總教練的信任，未來一個月的成績更為關鍵。 美聯社

然而長年關注大聯盟的球迷都知道，「春訓表現好壞究竟跟例行賽成績有無正相關」一直是個爭論不休至今仍無標準答案的熱門話題。許多人都能信手拈來「春訓一條龍，例行賽一條蟲」的例子。反之當然也有許多球員春訓打得荒腔走板，進入例行賽卻搖身一變火力四射。最典型的例子莫過於三年前初來乍到大聯盟的大谷，他在春訓打了36個打數只擊出屈指可數的4隻一壘安打而且被三振多達10次。表現差到球探大酸他「只有高中打者的程度」——當然最後結果如何我們都知道了。

用春訓表現評判球員實力之所以容易失準，首要原因不消說當然是春訓期間球員還在調整階段，像是前述的大谷在春訓失利後立即調整自己的打擊姿勢，例行賽才得以大殺四方。其次則是樣本數太少容易失真。區區幾十個打數、十幾局的投球局數，任何球星來打都有可能表現失常。尤其春訓初期，球隊會讓所有有望競爭一席之地實力高下不一的球員都上場亮相，因此每次出賽對手的實力好壞往往十分極端。一旦進入例行賽，套句隔壁棚神射手柯瑞（Stephen Curry）的名言：「他們可都是大聯盟球員啊。」自然不可能像春訓碰上的4A球員或初體驗的新秀一樣讓人予取予求。

大谷翔平今年春訓明顯是準備充足不再慢熱，打擊率高達.552，29個打數就有5支全壘打、8分打點。 美聯社

更重要的是，進入例行賽開始長期實戰，包括球員、教練以及球隊分析部門都將不斷累積更多資訊，進而分析研究對手的弱點。許多球員能短期間表現一鳴驚人，但如果想繼續憑一招半式闖江湖，長期下來就難免被「看破手腳」。反之好的球員總會隨著球季進行不斷做修正及調整。就以前年拿下MVP的道奇強打貝林格（Cody Bellinger）為例，他在去年季中就小改了打擊姿勢，今年春訓又改換全新打法，就連春訓期間貝林格也還在不斷做微調。對於像張育成、金河成（同為25歲）這樣年輕還欠缺經驗的球員來說，後續遇到自己的弱點被針對時要如何克服更是一大課題。

道奇強打貝林格大概是嫌去年打擊率掉到離譜的.239，今年開始微調，初期效果還不明顯，春訓打擊率只有.160，但一開季狀況就很不錯了。 美聯社

唯有能夠長期穩定有所表現的球員才是貨真價實的好球員，畢竟打擊率三成的打者跟兩成五打者的差別，也不過就是平均一個禮拜多打一隻安打而已。由於爆發力及體型等因素，亞洲打者想在大聯盟立足原本就比本土及拉美球員來得辛苦。能夠站上大聯盟打擊區的大谷、金河成及張育成等人，原本都已是日韓台各國的佼佼者。至於能否長期在大聯盟生存，除了原有的天份及後天努力外，如何適應環境並且在遭遇瓶頸時找到對策也同等重要。關於這點，身為先行者的大谷顯然已經做到了。至於張育成在內的其他亞洲打者能否跟隨他的腳步，就看他們各自的本事了。