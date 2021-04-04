MLB／今日戰績表 馬恰多本季首轟教士完封響尾蛇拉出3連勝

天使隊今日在打擊大戰中以8：12輸給白襪，但最大亮點是「二刀流」大谷翔平本季首安、首轟一次出爐，一掃此役吞下3K的怨氣，同時大聯盟生涯全壘打數48轟也追平前輩城島健司，並列日本球員第三位。

2021-04-03 16:09