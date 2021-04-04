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MLB／今日戰績表 馬恰多本季首轟教士完封響尾蛇拉出3連勝
MLB今日戰績表
籃鳥 3:5 洋基
金鶯 4:2 紅襪
印地安人 2:5 老虎
遊騎兵 4:11 皇家
海盜 1:5 小熊
勇士 2:4 費城人
太空人 9:1 運動家
紅雀 6:9 紅人
光芒 7:12 馬林魚
雙城 2:0 釀酒人
道奇 6:5 洛磯
響尾蛇 0:7 教士
白襪 3:5 天使
巨人 0:4 水手
大都會 (延賽) 國民
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 勇士 vs. 費城人
01:05 藍鳥 vs. 洋基
01:10 金鶯 vs. 紅襪
01:10 印地安人 vs. 老虎
01:10 紅雀 vs. 紅人
02:10 雙城 vs. 釀酒人
02:10 遊騎兵 vs. 皇家
02:20 海盜 vs. 小熊
03:10 道奇 vs. 洛磯
04:07 太空人 vs. 運動家
04:10 響尾蛇 vs. 教士
08:37 白襪 vs. 天使(緯來體育台)
大都會 (延賽) 國民
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