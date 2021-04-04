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MLB／今日戰績表 馬恰多本季首轟教士完封響尾蛇拉出3連勝

聯合新聞網 / 整理
教士馬恰多開轟。 法新社
教士馬恰多開轟。 法新社

MLB今日戰績表

籃鳥 3:5 洋基

金鶯 4:2 紅襪

印地安人 2:5 老虎

遊騎兵 4:11 皇家

海盜 1:5 小熊

勇士 2:4 費城人

太空人 9:1 運動家

紅雀 6:9 紅人

光芒 7:12 馬林魚

雙城 2:0 釀酒人

道奇 6:5 洛磯

響尾蛇 0:7 教士

白襪 3:5 天使

巨人 0:4 水手

大都會 (延賽) 國民

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 勇士 vs. 費城人

01:05 藍鳥 vs. 洋基

01:10 金鶯 vs. 紅襪

01:10 印地安人 vs. 老虎

01:10 紅雀 vs. 紅人

02:10 雙城 vs. 釀酒人

02:10 遊騎兵 vs. 皇家

02:20 海盜 vs. 小熊

03:10 道奇 vs. 洛磯

04:07 太空人 vs. 運動家

04:10 響尾蛇 vs. 教士

08:37 白襪 vs. 天使(緯來體育台)

大都會 (延賽) 國民

球隊戰績表

太空人

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