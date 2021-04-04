MLB／不想再假裝愛棒球 天使28歲投手決定不打了

3月31日才剛度過28歲生日，天使隊後援投手巴崔（Ty Buttrey）今天宣布離開棒壇，理由是對棒球的愛早已消逝。

天使昨天先將巴崔放進限制名單，今天他即在Instagram上發表長文聲明，他直言：「我的整個生涯都在為了他人而打球，我只是想要證明他們錯了。」

巴崔回憶曾有一位老師告訴他，他想要成為大聯盟球員的機率極低，建議他換個目標，「他的話沒有嚇到我，但讓我很失望，原來有人是這樣看我的。」

想要證明自己，成了他拚搏站上大聯盟的動力，「我一直覺得這是一份很酷的工作，也知道那能讓我有不錯的收入，哪個年輕人不愛一份很酷又有不錯收入的工作呢？所以我非常專注在其中，想要賺大錢、想要說我有一份很酷的工作，也想證明那些人錯了。」

隨著時間過去，現在他卻體認到，打職棒並不是他真正想要的，「金錢、想要證明他們錯了，都只能成為短期動力。」巴崔坦承，「棒球越來越像工作（business）、而非比賽（game），我無法不注意到對棒球的熱愛與熱情開始消逝。」

巴崔在上周告知球團不再打球的想法，天使希望再花些時間考慮，但他最終仍選擇離開，「我愛我的家人、隊友、好友和天使球迷，但我厭倦了無法陪伴在我愛的人身邊，也厭倦了在球迷面前假裝，人生很簡單，找到你真正的熱情、找到你所愛的人，壓根無需在意其他人的想法。」

天使教頭麥登（Joe Maddon）也讀了他的聲明稿，「當我在讀時，甚至可以感受到他的聲音。」他表示能理解巴崔的想法，「我尊重也理解他所說的，如果不再覺得打棒球是有趣的事，那麼就別再繼續了。」