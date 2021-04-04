MLB／取消DH時候到了 大谷翔平5日戰白襪要同場二刀流

天使隊將在明天上午8點半出戰白襪隊，日籍球星大谷翔平演出本季投手初登板，他親自向總教練麥登（Joe Maddon）表達希望打擊，麥登打算給糖吃，他表示目前的計畫是讓取消指定打擊（DH），讓大谷翔平同場投、打。

儘管在日職火腿隊時期，大谷翔平就曾自己投、自己打，但來到大聯盟後，直到今年熱身賽才首度讓他嘗試同場投、打，進入正式賽季後，麥登也有意對「雙刀模式」開綠燈。

麥登今天表示，「他說他想在投球日打擊，所以我目前的想法是，大谷翔平明天會上場打擊。」

大谷翔平今天賽前受訪時笑咪咪的，好心情藏不住，他認為自己可以同場擔任投手、DH，「我想嘗試看看自己打擊，如果可以打回分數，或許也能讓我在投手丘上更有侵略性。」

大谷翔平曾在3月22日、30日兩場熱身賽同場投、打，30日一戰僅投2.1局、挨了3轟，因水泡問題影響投球，但他在接下來的牛棚練投都很正常，並未受到影響。

今天擔任第2棒出賽前，大谷翔平本季以打者出賽兩場，合計9打數只有1安打，但麥登認為這與他去年的打擊低迷狀況截然不同，「我沒看到去年的狀況，我現在看到的是，他的揮棒很有力量，這與去年的狀況完全不同。」