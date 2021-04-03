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MLB／本季首安、首轟一次滿足 大谷先發前一日還想扛DH
天使隊今日在打擊大戰中以8：12輸給白襪，但最大亮點是「二刀流」大谷翔平本季首安、首轟一次出爐，一掃此役吞下3K的怨氣，同時大聯盟生涯全壘打數48轟也追平前輩城島健司，並列日本球員第三位。
大谷此戰擔任第二棒指定打擊，首打席原本就有機會敲出首安，可惜這記穿越一壘的強勁滾地球，被紀錄組判為失誤，接著連三打席遭到白襪3位不同投手三振，還好他把握九局下半最後打擊機會，從本季轉戰白襪的上季美聯最佳救援投手漢崔克斯（Liam Hendriks）手中開轟，根據大聯盟Stascast數據，這支中外野2分砲擊球初速達106.3英里，飛行距離則達421英尺。
這次揮棒讓大谷本季首安、首轟一次滿足，也是旅美生涯第48轟，追平城島健司並列第三位，僅次於松井秀喜與鈴木一朗；另外美、日通算96轟，距離百轟也只剩4支。
值得一提的是大谷即將在台灣時間6日先發對決白襪，5日的比賽仍打算以「打者大谷」擔任DH打滿全場，天使教頭麥登（Joe Maddon）一句話解釋原因：「納小子想打！」
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