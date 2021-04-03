MLB／鮑爾道奇初登板演6局無安打 狂飆10K奪本季首勝

新科塞揚「科學怪投」鮑爾(Trevor Bauer)季前重金加盟道奇，今天迎來轉隊初登板面對洛磯，前6局沒讓人失望演出無安打比賽，雖然在第七局挨轟破功，最終仍繳出6.1局失4分狂飆10K，在隊友火力支援下道奇以11：6拿到本季首勝，他也順利收獲勝投。

鮑爾前6局投得虎虎生風，僅因1次保送與隊友失誤讓洛磯站上壘包，還狂飆9次三振，可惜第七局續投的第一球，就被史托瑞破了無安打，接著又被布萊克曼(Charlie Blackmon)轟出2分砲，連完封也沒了；後續投出保送後再被麥克馬翰（Ryan McMahon）敲出2分砲，直到三振漢普森(Garrett Hampson)才退場，留下6.1局被敲3安丟4分、送出10K與2保送成績。

道奇推出同樣拿過塞揚的普萊斯(David Price)接替卻是提油救火，一上場就遭洛磯上演「背靠背」開轟，洛磯單局4轟追平隊史紀錄，也攻下6分大局，只是趕不上投手丟分速度，先發山瑟泰拉（Antonio Senzatela）投不滿4局就狂丟7分，道奇7局打完就攻破10分，最終仍以11：6贏球，拿到新球季第一勝。

雖然無安打比賽在第七局破功，讓鮑爾無緣成為日籍投手野茂英雄後，第二位在洛磯球場投出無安打比賽的投手，但前六局完全封鎖洛磯的表現仍讓人激賞，他賽後表示：「比賽中段我的切球有很好節奏，這是我最好的投球，有此結果我並不意外。」

道奇教頭羅伯茲(Dave Roberts)則稱鮑爾控制了比賽，「雖然他在第七局有點自亂陣腳，但整體來說已經很棒了！」