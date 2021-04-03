MLB／明星賽退出喬治亞州 亞特蘭大勇士深感遺憾

美國喬治亞州投票新法引發外界質疑會影響非裔及少數族裔投票權，對此美國職棒大聯盟MLB今天宣布，原訂在喬治亞州亞特蘭大舉辦的明星賽，將改到其他地點進行。

MLB明星賽原訂7月13日在亞特蘭大勇士主場進行，但在美國總統拜登呼籲MLB另尋他處舉辦明星賽後，MLB隔天就做出這個決定。

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在聲明中說：「過去一週，我們和球團、已退休和現役的球員、球員工會、球員同盟（The Players Alliance）等單位認真談過，以傾聽他們的看法。我最後認為要展現我們這項運動的價值觀，最好的方法就是將今年的明星賽和選秀會改到其他地方進行。」

曼佛瑞德說：「我們會對明星賽新的主辦城市和相關細節做出決定，且將盡快公布。」

勇士表示，他們對原訂在亞特蘭大的明星賽要改到其他地方舉辦，感到「極度失望」。

勇士在聲明中說：「這既不是我們所決定的，也不是我們建議這麼做。對於球迷無法在我們的城市看到這項比賽，我們深感遺憾。勇士球團將繼續強調公平投票機會的重要性，我們原本希望我們的城市能利用這次的活動作為促進相關議題討論的平台。」

「很不幸地，喬治亞州的商家、員工和球迷成了這項決定的受害者。」

亞特蘭大過去曾在1972年、2000年舉辦過明星賽。

這次引發爭議的新法，是由喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）簽署。

新法對於不在籍投票和選票投遞箱的使用做了若干改變，並要求選民提供額外的身分證明，對排隊等候投票的選民提供水和食物，也將被視為違法。

批評這項新法的人士聲稱，種種限制會讓非裔和其他少數族裔的人更難投票。

坎普在推特（Twitter）上批評MLB的決定，並說勇士也對此感到不滿。