MLB／反對喬治亞州審查投票權 大聯盟明星賽移地舉辦

為了抗議喬治亞州近日通過限制投票權的改革法案，大聯盟決定硬起來，今日宣布取消原定在該州亞特蘭大勇士主場舉辦的明星賽與選秀會主辦權，將改由其他州接手。

喬治亞州州長坎普(Brian Kem)上週簽署的選舉改革法案，主要是對不在籍投票權有更嚴格的審查，包含需提供有照片的身分證明才能申請不在籍投票、簡短申請時間、選票投地點也有更多限制等。儘管本意是要減少舞弊情形，但不少人認為這些限制對弱勢族群不利，是變相的種族歧視。

該法案通過後，就湧入希望大聯盟更改明星賽舉辦地點、展現反對態度的聲音，主席曼佛瑞德(Rob Manfred)經過一周討論後決定從善如流，今日宣布取消亞特蘭大的主辦權，新地點將擇期公布，並且強硬的發聲明表示：「大聯盟支持所有美國人都應該勇走投票權，反對任何對投票箱的限制。我們曾鼓勵棒球迷守護公民權利積極投票，現在當然也會堅定守護公平投票原則。」

「而展現棒球運動價值的最好方式，就是更改今年明星賽與選秀地點。」

大聯盟這決定獲得外界讚賞，像是道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)、道奇高層團隊之一的NBA退役傳奇魔術強森都表態力挺，認為曼佛瑞德此舉展現了領袖風範。至於剛成為紅襪股東之一的湖人隊詹姆斯(Lebron James)更說：「今天我可以很驕傲地說，我是大聯盟家庭的一份子！」