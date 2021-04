MLB／「你是不懂球的白癡」 印地安人主播撿到槍砲轟球迷

今(2)日印地安人在開幕戰以3比2敗給老虎,克里夫蘭當地電視台結束轉播後,便開放觀眾現場叩應(Call-in)進行評論,不料卻有激進球迷打來怒噴印地安人打者,也讓主播德倫南(Bruce Drennan)忍不住回嗆球迷,「你是個白痴。」

自2007年擔任該台主播的德倫南,今日接到一名自稱印地安人球迷的叩應,但內容卻不斷批評自家球隊打者,「他們(老虎)對拉米瑞茲(Jose Ramirez)投得很開,沒有給他任何打擊機會,至於下一棒雷耶斯(Franmil Reyes),好球他不會揮棒,卻瞄準那跟他腳踝一樣低的球,打到游擊手方向形成雙殺,這種狀況我已經看過2年了。」

印地安人雷耶斯成為球迷批評對象。 美聯社

不過這位球迷可能搞錯對象,拉米瑞茲後下一位打者是二壘手羅沙里歐(Eddie Rosario),而德倫南也緊接著說道,「我想你去年錯過很多雷耶斯在緊要關頭的貢獻?」,該球迷便急忙否認,但話還沒說完就遭德倫南開嗆,「是的,你是個白癡!你不懂棒球,你是白癡,你什麼都不懂,你只憑1場比賽就為本季的印地安人定調,更何況是在攝氏零下1度的天氣?這證明了你是個無知的人,滾出我們的節目!」,隨後更是將該球迷的電話掛斷,接著說,「OK,請繼續收看接下來的節目。」

Cleveland broadcaster Bruce Drennan GOES OFF on a caller! 😳😂 pic.twitter.com/mf06W8L43c