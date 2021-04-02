MLB／成大聯盟最高薪游擊手 大都會林多爽到飆粗話

大都會明星游擊手林多(Francisco Lindor)昨(1)日與球團簽下10年3億4100萬美元長約，刷新先前教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）14年3億4000萬美元總價，躍居全聯盟最高薪游擊手。

現年27歲的林多以10年大約續留大都會後，也代表若順利走完這份合約，屆時林多將會來到38歲，對於常駐游擊的他來說，身手退化是不可避免的，而今日林多接受訪問時也被媒體提到，「你認為你在38歲時會是怎麼樣的球員？」，而林多似乎仍沉醉在簽約喜悅，隨口說出：「我將成為一個煞氣的王八蛋(I'll be a bad mother f'er)！」

What kind of player does @Lindor12BC envision himself being at 38 years old?



"I'll be a bad motherf'er" pic.twitter.com/KoIQXf8Q2i — SNY (@SNYtv) April 1, 2021

而林多回過神後，也表示簽下這份合約很幸運也很感激，「很高興在接下來的11年獲得效力大都會的機會，很榮幸能穿上這一身藍橘色戰袍，讓我們拭目以待吧！」

而原本大都會客場挑戰國民的開幕戰，將是林多在梅子軍的初登場，但由於日前國民隊中有5人涉及接觸新冠病毒確診者，確定延期擇日再戰。