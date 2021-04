MLB／成大聯盟最高薪游擊手 大都會林多爽到飆粗話

大都會明星游擊手林多(Francisco Lindor)昨(1)日與球團簽下10年3億4100萬美元長約,刷新先前教士塔提斯(Fernando Tatis Jr.)14年3億4000萬美元總價,躍居全聯盟最高薪游擊手。

現年27歲的林多以10年大約續留大都會後,也代表若順利走完這份合約,屆時林多將會來到38歲,對於常駐游擊的他來說,身手退化是不可避免的,而今日林多接受訪問時也被媒體提到,「你認為你在38歲時會是怎麼樣的球員?」,而林多似乎仍沉醉在簽約喜悅,隨口說出:「我將成為一個煞氣的王八蛋(I'll be a bad mother f'er)!」

What kind of player does @Lindor12BC envision himself being at 38 years old?



"I'll be a bad motherf'er" pic.twitter.com/KoIQXf8Q2i