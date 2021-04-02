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MLB／「太空人不相信長約」 柯瑞亞看林多肥約好羨慕

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞亞今日受訪時表示與太空人提出的價碼仍有些落差，不排除在季末投入自由市場。 美聯社
柯瑞亞今日受訪時表示與太空人提出的價碼仍有些落差，不排除在季末投入自由市場。 美聯社

明星游擊手林多(Francisco Lindor)與大都會簽下10年3億4100萬美元合約後，同守位的柯瑞亞（Carlos Correa）也將在今年賽季結束後成為自由球員，未來動向令人關注，與林多同樣將開幕戰設為合約談判最後底線的柯瑞亞，今(2)日受訪時表示雙方提出的價碼仍有些落差，不排除在季末投入自由市場。

柯瑞亞受訪時透露，先前太空人開出6年1億2000萬美元合約遭到拒絕後，隨即再開出一份5年1億2500萬美元的報價，而這份合約年資較短、總價僅提高500萬美元，也讓柯瑞亞相當不滿，認為太空人提出的合約沒有誠意，他向《休士頓紀事報》表示，雙方並沒有更進一步的共識，球團給的訊息很清楚，「我們從不相信大合約，也不相信長約。」

柯瑞亞也坦承，在林多簽下那份超級長約的當下，兩人也相談甚歡一個鐘頭，柯瑞亞也透露自己相當喜歡林多簽下的合約。

對於能否將柯瑞亞留下，太空人總管克里克（James Click）先前曾希望雙方能保持聯繫，並表示「談判的大門永遠是敞開的」。曾表示不希望在例行賽中談合約的柯瑞亞，如今所訂下的開幕戰談判期限已經到期，以柯瑞亞的年紀以及身手，休賽季恐將引發一場搶人大戰。

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