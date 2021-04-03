疫情過後 小聯盟城市如何找到另一片天？

新冠疫苗雖然在全球各地開打，可是北美洲疫情似乎沒有因為疫苗到來有減緩趨勢。美國職棒大聯盟雖說2021球季將會如期開打，但是上季被迫停賽的小聯盟，今年是否能夠如願開季，至今仍未明確。就算有機會開打，過去球迷所熟知的小聯盟體系也將不復以往。

由於大聯盟早在疫情爆發前就有精簡每支球隊小聯盟系統的打算，因此藉著新冠疫情，大聯盟把往年多達6個層級小聯盟體系，精簡成4個階層。精簡結果是保留：3A、2A、高階1A與低階1A等。短期1A與新秀聯盟將成為歷史名詞。如此一來，過去多達160支球隊小聯盟體系，一下子只剩下120支，換句話說，未來北美洲將會有40個城市失去代表自家棒球隊，也喪失與大聯盟，甚至和棒球，這個被譽為American Past time國民運動唯一臍帶。

為了禰補這些因為疫情導致失去進入到小聯盟體系球隊，大聯盟變相與三個獨立聯盟合作，分別是: 先鋒聯盟(Pioneer League)、阿巴拉契亞聯盟(Appalachian League)與大聯盟選秀聯盟(MLB Draft League)。這三個聯盟內球隊許多都是過去小聯盟體系球隊，所以就算有城市小聯盟球隊慘遭除名但仍舊能夠保留原有球隊，繼續為當地球迷獻上職業棒球所帶來樂趣。而且這三個聯盟雖然名義上已經不是「體系內」聯盟，可是大聯盟依舊在其資金與球探資源上給予一定協助與支援。

小聯盟是潛力新秀在業餘選秀前有一展身手和向大聯盟球隊推銷自己的舞台。 美聯社

接下來，讓我們來細看這三個聯盟。

首先是位於美國中西部先鋒聯盟。先鋒聯盟過去在小聯盟體系內是屬於新秀聯盟，未來它所扮演角色是加設有經驗的職棒球員固定舞台，好讓這些球員有機會回到大聯盟體系內。

再來是球隊主要分佈在美國東南部阿巴拉契亞聯盟。和先鋒聯盟相同，阿巴拉契亞聯盟以前也是小聯盟體系內的菜鳥級聯盟。往後，阿巴拉契亞聯盟所擔任得角色是給予大學一年級與二年級選手使用木棒的夏季聯盟。有別於美國大學聯盟仍舊使用鋁棒，阿巴拉契亞聯盟可作為許多有機會進入職業體系選手，使用木棒與適應職業規則試金石。

有別於先鋒聯盟和阿巴拉契亞聯盟都擁有長久歷史，大聯盟選秀聯盟乃是一個嶄新聯盟。由於2021業餘選秀將會改制7月份與全明星週一起舉辦，因此大聯盟選秀聯盟就是讓有資格加入選秀的潛力新秀在業餘選秀前有一展身手和向大聯盟球隊推銷自己舞台。目前參與該聯盟球隊有6支，分別來自過去卡羅萊納聯盟(Carolina League)、東部聯盟(Eastern League)與紐約賓州(New York—Penn Leauge)，其主要分佈在美國東北部。

北美城市沒能幸運的保住小聯盟球隊，不禁令人唏噓與感到無限的遺憾。 美聯社

上述的三個聯盟總計24支球隊雖然失去過去大聯盟正統體系光環，可是所屬城市並沒有因為大聯盟藉著新冠疫情瘦身後，失去享受職業棒球機會。不過，除此之外，仍有很多北美城市沒能幸運保住球隊，不禁令人唏噓與感到無限的遺憾。