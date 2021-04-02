MLB／今日戰績表 開幕戰衛冕軍道奇不敵洛磯

道奇在客場挑戰潛在的國聯爐主競爭者洛磯，卻以8比5不敵對手慘遭滑鐵盧，但衛冕軍在比賽中不斷出現荒唐鬧劇，也讓人懷疑道奇是否仍沉浸於世界冠軍的美夢中。 道奇首戰推出王牌左投克蕭先發，生涯在開幕戰僅

2021-04-02 13:16