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MLB／今日戰績表 開幕戰衛冕軍道奇不敵洛磯
MLB今日戰績表
籃鳥 3:2(10局) 洋基
印地安人 2:3 老虎
雙城 5:6(10局) 釀酒人
海盜 5:3 小熊
勇士 2:3(10局) 費城人
響尾蛇 7:8 教士
道奇 5:8 洛磯
紅雀 11:6 紅人
光芒 1:0 馬林魚
遊騎兵 10:14 皇家
白襪 3:4 天使
太空人 8:1 運動家
巨人 7:8 水手
金鶯 (延賽) 紅襪
大都會 (延賽) 國民
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 金鶯 vs. 紅襪
07:10 光芒 vs. 馬林魚
08:40 道奇 vs. 洛磯
09:38 白襪 vs. 天使
09:40 太空人 vs. 運動家
10:10 響尾蛇 vs. 教士
10:10 巨人 vs. 水手
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