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MLB／今日戰績表 開幕戰衛冕軍道奇不敵洛磯

聯合新聞網 / 整理
道奇克蕭吞敗。 美聯社
道奇克蕭吞敗。 美聯社

MLB今日戰績表

籃鳥 3:2(10局) 洋基

印地安人 2:3 老虎

雙城 5:6(10局) 釀酒人

海盜 5:3 小熊

勇士 2:3(10局) 費城人

響尾蛇 7:8 教士

道奇 5:8 洛磯

紅雀 11:6 紅人

光芒 1:0 馬林魚

遊騎兵 10:14 皇家

白襪 3:4 天使

太空人 8:1 運動家

巨人 7:8 水手

金鶯 (延賽) 紅襪

大都會 (延賽) 國民

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 金鶯 vs. 紅襪

07:10 光芒 vs. 馬林魚

08:40 道奇 vs. 洛磯

09:38 白襪 vs. 天使

09:40 太空人 vs. 運動家

10:10 響尾蛇 vs. 教士

10:10 巨人 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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