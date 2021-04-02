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MLB／洋基得點圈9支0遭球迷噓爆 賈吉自稱是戰犯

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基主砲賈吉（Aaron Judge）兩次打擊機會無法為球隊建功，也遭球迷報以噓聲伺候。 美聯社
洋基主砲賈吉（Aaron Judge）兩次打擊機會無法為球隊建功，也遭球迷報以噓聲伺候。 美聯社

洋基早前宣布開放球場最高容量20%的球迷進場觀賽，但映入眼簾的卻是條紋軍疲軟不堪的攻勢，最終開幕戰以3比2敗給藍鳥，洋基也不免俗遭到激進的紐約客噓聲伺候，也讓賽後主砲賈吉（Aaron Judge）相當自責。

其中在得點圈上有人的局面，洋基竟連半支安打都敲不出來，苦吞得點圈9支0，洋基總教練布恩(Aaron Boone)也為子弟兵緩頰，「有機會為球隊建功時，對打者來說是相當具有挑戰性，同時也會有些壓力。藍鳥投手做得很好，他們很容易看穿我們心思，我們確實有些機會可以贏下比賽，但卻未能突破。」

其中主力打者賈吉雖然有著5打數1安打演出，但在壘上有人的情況下卻未能替球隊建功，包括在7局下1出局滿壘的情況，賈吉面對前隊友菲爾普斯（David Phelps）卻敲出三壘方向雙殺打斷送球隊氣勢，9局下再迎來三壘有人、可一棒結束比賽的情況下，賈吉卻再度無功而返慘遭三振，而洋基球迷也毫不客氣以噓聲回應。

總計洋基今日共留下12個殘壘，打線吞下13次三振，其中錯過多次建功機會的賈吉也相當自責，將球隊失利怪罪自己，「雖然這是比賽的一部份，不過球迷進場是想看我們贏球，如果球隊沒有繳出表現時，他們會報以噓聲來做回應。」

紐約

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