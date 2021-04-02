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MLB／海斯開幕戰首打席開轟 邦茲後海盜隊史最年輕

中央社 / 芝加哥1日綜合外電報導
海盜新秀海斯成為繼1988年的邦茲（Barry Bonds）之後，在開幕日開轟的最年輕海盜打者。 美聯社
海盜新秀海斯成為繼1988年的邦茲（Barry Bonds）之後，在開幕日開轟的最年輕海盜打者。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB 匹茲堡海盜新秀海斯（Ke'Bryan Hayes）今天個人本季第1個打席就轟出2分砲，佛瑞澤（Adam Frazier）貢獻2分打點，海盜開幕戰在客場以5：3擊敗芝加哥小熊。

路透社報導，小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）在開局就保送佛瑞澤，之後海斯打出全壘打，讓現場因防疫措施為數有限的觀眾目瞪口呆，海斯成為繼1988年的邦茲（Barry Bonds）之後，在開幕日開轟的最年輕海盜打者。

瑞格利球場（Wrigley Field）氣溫約攝氏2度，冷颼颼風又大，導致韓德瑞克斯有一些不尋常的控球問題。他上季共投81又1/3局僅保送8名打者，但今天投3局用球數63，失3分，出現3次保送。

海斯是國家聯盟頂尖新秀之一，父親是過去幫助紐約洋基在1996年奪冠的三壘手查理．海斯（Charlie Hayes）。海斯去年9月首上大聯盟就有令人印象深刻的表現，出賽24場繳出打擊率3成76。這位24歲年輕好手在春訓打擊表現為全聯盟最佳，對重振旗鼓的海盜來說是一大亮點。

海盜先發投手庫爾（Chad Kuhl）主投3局失2分（1分自責分），之後有6名投手登板後援，包括最後拿下勝投的霍華德（Sam Howard），他在第6局飆出3次三振。

小熊遵守防疫措施，歡迎1萬343人進場觀賽，但地主粉絲很難找到歡呼的理由。海盜一路領先，7局上靠著佛瑞澤敲二壘安打得1分，取得5比2領先，奠定勝基。

小熊全場在對方7名投手壓制下，僅瑞佐（Anthony Rizzo）和索加德（Eric Sogard）有安打進帳，全隊有13次三振。

兩隊明天休息，3日將繼續3連戰的第2場。

海盜 大聯盟

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