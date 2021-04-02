MLB／工具人出頭天！ 天使5年2600萬美元綁住佛列契

天使於即將來臨的開幕戰前，選擇與球隊開路先鋒佛列契（David Fletcher）簽下5年2600萬美元(約新台幣約7億4000萬)合約，其中包含多個球團選擇權及買斷金，為定位成工具人的佛列契帶來更多保障。

佛列契目前年資來到2年111天，在2022年前並不會獲得薪資仲裁的機會，而根據橘郡紀事報記者弗萊契（Jeff Fletcher）報導，在佛列契與天使的5年合約走完後，將有800萬(2026年)、850萬美元(2027年)兩個球團選擇權，若天使選擇不執行也各有150萬買斷金，等於佛列契最多可從這份合約獲得4100萬美元(折合新台幣約11億6000萬)。

David Fletcher contract (5/26, up to 41M):

21: 2m

22: 4m

23: 6m

24: 6m

25: 6.5m

26: Club option of 8.0m (1.5 buyout)

27: Club option of 8.5m (1.5 buyout)



Includes a raise from his pre-arb salary in 21. — Jeff Fletcher (@JeffFletcherOCR) April 1, 2021

天使總管梅納西(Perry Minasian)談到這份合約，也提及了佛列契的優異表現，「他絕對是有天賦的，我們都知道他在場上會繳出什麼樣的表現，但他在場外的影響力更吸引了我，我喜歡他所做的一切」。官網記者包林格(Rhett Bollinger)也讚賞他是最被低估的球員之一，不僅擁有出色的球棒控制技巧，也是個很棒的防守者。

去年佛列契繳出0.319/0.376/0.425的打擊三圍，季末也曾獲得MVP票選，身為工具人的佛列契頂替主戰三壘手瑞登(Anthony Rendon)、游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons），皆有出色表現，今年春訓也打出理想的2成98打擊率，日前天使球團也表明佛列契新賽季將會以先發二壘手身分迎接開幕戰。