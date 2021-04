MLB／工具人出頭天！ 天使5年2600萬美元綁住佛列契

天使於即將來臨的開幕戰前,選擇與球隊開路先鋒佛列契(David Fletcher)簽下5年2600萬美元(約新台幣約7億4000萬)合約,其中包含多個球團選擇權及買斷金,為定位成工具人的佛列契帶來更多保障。

佛列契目前年資來到2年111天,在2022年前並不會獲得薪資仲裁的機會,而根據橘郡紀事報記者弗萊契(Jeff Fletcher)報導,在佛列契與天使的5年合約走完後,將有800萬(2026年)、850萬美元(2027年)兩個球團選擇權,若天使選擇不執行也各有150萬買斷金,等於佛列契最多可從這份合約獲得4100萬美元(折合新台幣約11億6000萬)。

David Fletcher contract (5/26, up to 41M):

21: 2m

22: 4m

23: 6m

24: 6m

25: 6.5m

26: Club option of 8.0m (1.5 buyout)

27: Club option of 8.5m (1.5 buyout)



Includes a raise from his pre-arb salary in 21.