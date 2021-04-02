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MLB／開幕戰自評不理想 洋基柯爾只找回招牌滑球

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基王牌投手柯爾(Gerrit Cole)面對藍鳥，主投5.1局被敲5支安打僅失2分，但仍對比賽內容感到不滿意。 路透社
洋基王牌投手柯爾(Gerrit Cole)面對藍鳥，主投5.1局被敲5支安打僅失2分，但仍對比賽內容感到不滿意。 路透社

洋基今(2)日在主場開幕戰對決藍鳥，推出王牌投手柯爾(Gerrit Cole)先發主投，雖然帳面上數據仍有亮眼水準，主投5.1局被敲5支安打僅失2分，不過卻在6局上半遇上亂流，讓藍鳥攻下追平分，最終也慘遭逆轉，賽後柯爾也對投出的內容感到非常不滿意。

比賽進行至6局上，洋基仍以2比1領先藍鳥，柯爾將首名打者比切特（Bo Bichette）三振出局後，面對赫南德茲（Teoscar Hernandez）的第1球就被擊出追平陽春彈，接著再保送小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）後遭換下，總計柯爾主投5.1局被敲出5支安打掉2分，但也賞給藍鳥打線8K之多，不過柯爾仍然對耶南德茲的打席感到耿耿於懷。

「在大多數的情況下，我認為我表現還不錯，除了那顆失投的紅中滑球。」柯爾表示，「小葛雷諾也做得很好，我完全被他牽著鼻子走，我的速球對他來說完全沒有吸引力，我嘗試將該局終結在我手裡，但結果並不理想。」

柯爾也透露，作為招牌武器的滑球無法展現以往的犀利，也是讓他投得非常辛苦的原因，「今天的滑球飄忽不定，投得很差的通常不會進到好球帶，但面對赫南德茲那顆紅中球就出包了。今天來說，變速球投得比較順手，也讓我拿下不少三振，但我還是得倚賴滑球，要盡快想辦法找回狀況。」

儘管最終洋基以3比2不敵藍鳥，但上賽季與球隊簽下9年頂級合約後，這也是柯爾第一次在紐約球迷面前獻技，「這跟去年有很大的不同，能夠感受到球迷的熱情是令人振奮的。」

紐約

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