MLB／開幕戰自評不理想 洋基柯爾只找回招牌滑球

洋基今(2)日在主場開幕戰對決藍鳥,推出王牌投手柯爾(Gerrit Cole)先發主投,雖然帳面上數據仍有亮眼水準,主投5.1局被敲5支安打僅失2分,不過卻在6局上半遇上亂流,讓藍鳥攻下追平分,最終也慘遭逆轉,賽後柯爾也對投出的內容感到非常不滿意。

比賽進行至6局上,洋基仍以2比1領先藍鳥,柯爾將首名打者比切特(Bo Bichette)三振出局後,面對赫南德茲(Teoscar Hernandez)的第1球就被擊出追平陽春彈,接著再保送小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)後遭換下,總計柯爾主投5.1局被敲出5支安打掉2分,但也賞給藍鳥打線8K之多,不過柯爾仍然對耶南德茲的打席感到耿耿於懷。

IT IS HIGH. IT IS FAR. ITTTTT ISSSSS GONE!! TEOSCAR HERNANDEZ WITH A MOON BOMB pic.twitter.com/NmINB5C7KH