MLB／橫移速球被讚「噁心」 達比修有4.2局失4分不滿意

日籍投手達比修有穿上教士隊球衣先發,一顆98哩(約158公里)、橫移18吋(約46公分)的二縫線速球,好到讓人直呼「太噁心」,不過僅投4.2局失4分的成績,讓達比修自承「還有不足」,終場教士隊8:7擊敗響尾蛇隊。

達比修有今年轉戰教士隊,也迎來睽違4年的開幕戰先發任務,前4局僅失1分,狀況還在控制內,但5局出狀況,1出局後先被被馬提(Ketel Marte)轟出陽春砲,投出保送後取得第2個出局,又被卡布瑞拉(Asdrubal Cabrera)轟2分砲。

拜教士隊打線之賜,達比修有退場時球隊還以6:4領先,不過接手的希爾(Tim Hill)也被敲出2轟,教士隊在5局合計挨了4轟、丟掉6分,雖然分數被逆轉為6:7,但教士隊在6、7局各得1分,再次要回領先。

達比修有留下4.2局被敲8安、失4分的成績,錯過勝投機會,另有6次三振、1次保送,他坦言今天整體來說,控球狀況不如預期,體力上沒有什麼問題,就是自己能力還有不足。

不過3局上達比修有三振掉卡布瑞拉的那一顆二縫線速球,讓The Athletic記者馬奎爾(Brent Maguire)直呼「太噁心」,除了球速達98哩外,從左打者內角跑進好球帶的軌跡,馬奎爾認為水平位移應有18吋。

Yu Darvish just threw a 98 mph two-seamer that had 18 inches of horizontal movement.



Absolutely filthy. pic.twitter.com/OxKz73rAJx