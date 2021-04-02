MLB／橫移速球被讚「噁心」 達比修有4.2局失4分不滿意

日籍投手達比修有穿上教士隊球衣先發，一顆98哩（約158公里）、橫移18吋（約46公分）的二縫線速球，好到讓人直呼「太噁心」，不過僅投4.2局失4分的成績，讓達比修自承「還有不足」，終場教士隊8：7擊敗響尾蛇隊。

達比修有今年轉戰教士隊，也迎來睽違4年的開幕戰先發任務，前4局僅失1分，狀況還在控制內，但5局出狀況，1出局後先被被馬提（Ketel Marte）轟出陽春砲，投出保送後取得第2個出局，又被卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）轟2分砲。

拜教士隊打線之賜，達比修有退場時球隊還以6：4領先，不過接手的希爾（Tim Hill）也被敲出2轟，教士隊在5局合計挨了4轟、丟掉6分，雖然分數被逆轉為6：7，但教士隊在6、7局各得1分，再次要回領先。

達比修有留下4.2局被敲8安、失4分的成績，錯過勝投機會，另有6次三振、1次保送，他坦言今天整體來說，控球狀況不如預期，體力上沒有什麼問題，就是自己能力還有不足。

不過3局上達比修有三振掉卡布瑞拉的那一顆二縫線速球，讓The Athletic記者馬奎爾（Brent Maguire）直呼「太噁心」，除了球速達98哩外，從左打者內角跑進好球帶的軌跡，馬奎爾認為水平位移應有18吋。

Yu Darvish just threw a 98 mph two-seamer that had 18 inches of horizontal movement.



Absolutely filthy. pic.twitter.com/OxKz73rAJx — Brent Maguire (@bmags94) April 1, 2021

同場先發的響尾蛇隊「瘋邦」 邦賈納（Madison Bumgarner）更慘，僅投4局就退場，被敲7支安打丟掉6分，不過靠著隊友火力逃過敗投。