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MLB／2分砲怎麼變成一壘打？貝林格也疑惑
大聯盟今天開打，各隊開幕戰中以這一幕最奇特，道奇隊貝林格（Cody Bellinger ）轟出的2分全壘打，因為隊友誤判變成一壘打，球隊也少得1分，最終以5：8輸給洛磯隊。
故事發生在3局上，貝林格敲出一顆左外野深遠飛球，洛磯隊外野手塔皮亞（Raimel Tapia）在牆邊跳起接住，卻因撞到牆滑出手套，直接掉落在全壘打牆外，形成全壘打。
不過一壘跑者透納（Justin Turner）以為是接殺，已經跑到二壘的他趕緊衝回一壘，與貝林格擦肩而過，讓貝林格停下腳步、表情疑惑，回到一壘的透納一時不知道發生什麼事。
根據棒球規則，打者超過前一位跑壘員時，打者即判出局，但透納仍可回到本壘，也因此貝林格這支2分砲，最後變成了1分打點一壘打。
道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）表現也不算理想，先發5.2局被敲出10支安打，丟掉6分中有5分責失，開季首戰就就下敗投。
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