MLB／張育成攝氏0度雪中打球 招牌笑臉來自信心

過去1個月在攝氏30度沙漠氣候春訓，克里夫蘭印地安人隊開幕戰回到北方，作客底特律老虎主場，在攝氏0度的飄雪天氣比賽，帶著招牌笑容的台灣好手張育成擔任先發一壘手。

25歲台東阿美族青年張育成今天還沒上場已在台灣棒球史上寫下紀錄，成為第一位在美國職棒大聯盟開幕戰先發的打擊者。多年前王建民、陳偉殷曾在開幕戰先發，都是投手身分。

張育成擔任第7棒一壘手，分別在2局上、4局上帶著微笑上場打擊，一次中外野高飛球接殺，一次捕手上方的界外飛球接殺。

張育成今天獲得先發機會，主要原因是對方派出左投手，教練寄望他的右打優勢。6局上對方換上右投手，原本準備上場打第3個打席的張育成被換下場。

大聯盟生涯第3年、第一次開幕戰先發，張育成留下2打數0安打成績，一壘守備表現稱職、沒有失誤。

大聯盟生涯第3年、第一次開幕戰先發，張育成留下2打數0安打成績，一壘守備表現稱職、沒有失誤。 中央社

每次站上打擊區，張育成臉上都保持笑容。他日前接受中央社專訪時提到，旅美多年體悟，台灣選手實力沒有比較差，決勝點在心理素質，他靠讀聖經保持愉快心情，增加信心，學習大聯盟球星「做自己」、放開身手。

張育成說，去年9月兒子Winston出生之後，帶來很大的安定感，儘管一個人在美打拚，有空就會看看兒子照片和影片，心情自然就會愉快，「開心就會有好事發生」。

在攝氏0度飄雪的天氣下，張育成不是唯一打擊熄火的印地安人打者，受到對方左投包伊德（MatthewBoyd）與後援投手壓制，前7局只出現3支安打。9局上靠培瑞斯（Roberto Perez）開轟打回2分，但為時已晚。

相較於印地安人棒子凍僵，地主老虎隊很早就發威。1局下，招牌球星卡布瑞拉（Miguel Cabrera）在白雪茫茫下，敲出右外野全壘打。由於視線不清，卡布瑞拉也不知道球落到哪裡，跑上二壘時停留了一下。

最後裁判靠著電視輔助判決，確定這是支飛過牆的2分全壘打。老虎隊1局下得2分，2局下瓊斯（JaCobyJones）二壘安打送回隊友，攻下致勝的第3分。

去年塞揚獎得主、印地安人王牌畢柏（Shane Bieber）在低溫中先發，頻頻對手掌吹氣取暖，在6局仍然飆出高達12次三振，6局失3分仍是一場優質先發，但隊友打線極凍之下，開賽前2局的失分種下了敗因。