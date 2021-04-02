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MLB／開幕戰先發台灣野手第1人 張育成2打數掛蛋

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟2021年賽季今天正式點燃戰火，張育成進入印地安人隊先發名單，成為史上第一位在開幕戰先發的台灣野手。 路透社
大聯盟2021年賽季今天正式點燃戰火，張育成進入印地安人隊先發名單，成為史上第一位在開幕戰先發的台灣野手。 路透社

大聯盟2021年賽季今天正式點燃戰火，張育成進入印地安人隊先發名單，成為史上第一位在開幕戰先發的台灣野手，擔任一壘手、扛第七棒，但無緣在今天用安打為自己祝賀，張育成面對老虎隊，兩打數沒有安打，6局被代打換下，本季首安要再等等。

30隊賽程今天同步開跑，印地安人前進客場底特律，比賽在大雪紛飛的嚴寒天氣下開打，印地安人由去年美聯塞揚畢柏（Shane Bieber ）先發，老虎則推出左投波伊德（Matthew Boyd）。

昔有兩名台將在大聯盟開幕戰先發出賽，分別是2008年洋基隊王建民、2016年馬林魚隊陳偉殷，張育成今天進入印地安人隊先發名單，成為史上第3人、野手第1人。

因應對上左投先發，印地安人啟用右打的張育成扛起一壘，但未收到教練團想要的突破左投效果，張育成的首打席在第2局、兩出局時，敲出中外野飛球出局，第4局則在一、三壘有人時無法建功，敲出本壘後方飛球遭到接殺。

比賽進入6局上、兩人出局時，波伊德的用球數92球，老虎決定換投，由右投西斯涅羅（Jose Cisnero）接手，而印地安人也以左打的包爾斯（Jake Bauers）代打張育成的棒次，張育成提前結束開幕戰出賽。

老虎隊卡布雷拉。 法新社
老虎隊卡布雷拉。 法新社

波伊德先發5.2局，只被敲出3安打、無失分，老虎靠37歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）第1局的兩分砲，開賽就占上風，畢柏在第2局不死三振也釀成失分，讓印地安人打完兩局處於0：3落後。

印地安人隊終場以2：3在開幕賽輸球。

印地安人 張育成 老虎

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