快訊

銅板價吃鍋貼中千萬！1-2月統一發票開出16張千萬大獎 名單出爐

竹科公司證實案1026為員工 48名接觸者採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成開幕戰先發 轉播單位整理看這邊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張育成。 中央社
張育成。 中央社

印地安人隊台將張育成不僅搶進大聯盟開季名單，更成為開幕戰先發一壘手，將在明天凌晨1點出賽對戰老虎隊，台灣球迷可跨海支持，華視、愛爾達體育台、Yahoo奇摩運動都將即時直播，張育成太太更揪團一起應援。

有線電視有華視加入直播，原本預定4月3日開播大聯盟賽事，為了張育成特別加開4月2日印地安人隊與老虎隊之戰的直播，並由資深體育主播「錢公」錢定遠、球評「波哥」王雲慶即時播報。

MOD也有轉播，愛爾達體育家族確定由2台直播張育成先發賽事，由主播吳昇府搭配球評耿伯軒；若無法透過電視觀看，Yahoo奇摩運動也宣布跟進直播，使用電腦、行動裝置都可觀看，還有線上聊天室可以即時討論。

張育成個人臉書粉絲團開始揪團，由張育成的妻子邀請球迷一起在台中的UNIX 寓 酒吧，凌晨1點一起收看轉播，不需入場費，但有低消400元，只要張育成敲出1支安打，就抽出現場球迷贈送張育成簽名球。

張育成 大聯盟 印地安人

延伸閱讀

MLB／台將野手開幕戰第一人 張育成被總教練賦予任務

MLB／張育成扛新台灣巨砲 林子偉百場經驗等機會

MLB／張育成大聯盟開幕戰先發 台灣打者第一人

MLB／連兩年大聯盟開季 張育成代打敲安維持手感

相關新聞

MLB／張育成開幕戰先發 轉播單位整理看這邊

印地安人隊台將張育成不僅搶進大聯盟開季名單，更成為開幕戰先發一壘手，將在明天凌晨1點出賽對戰老虎隊，台灣球迷可跨海支持，...

MLB／台將野手開幕戰第一人 張育成被總教練賦予任務

美國職棒大聯盟明天開打，效力印地安人隊的張育成確定成為開幕戰先發一壘手，成為台灣野手第一人，總教練也賦予他一項重要工作，...

被闌尾耽誤的失意狀元郎 艾培爾再拼一次棒球夢

大聯盟史上，只有四個選秀狀元郎沒上過大聯盟，艾培爾（Mark Appel）就是其中之一。在他之前，還有1991年班的泰勒（Brien Taylor）和1966年的奇爾考特（Steve Chilcott

MLB／游擊手史上最大約！ 大都會10年3.41億綁定林多

大都會總算在例行賽開打前與林多（Francisco Lindor）達成共識，據《USA Today》記者奈丁格（Bob Nightengale）表示，雙方簽下一紙10年3億4100萬美元合約，突破大聯

MLB／道奇力新球季拚突破魔咒衛冕 教士將成攔路虎

MLB洛杉磯道奇去年在「縮水」球季奪冠，今年仍是問鼎世界大賽冠軍的勁旅之一，而季外大肆補強的聖地牙哥教士，將是道奇衛冕路...

MLB／雙刀流合體 大谷翔平重新亮刀的一季

美國職棒大聯盟4月1日（台灣時間2日凌晨）開打，日本球星大谷翔平經過2年多與傷搏鬥，今年再度挑戰二刀流，隊友楚勞特形容在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。