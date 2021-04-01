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MLB／張育成開幕戰先發 轉播單位整理看這邊
印地安人隊台將張育成不僅搶進大聯盟開季名單，更成為開幕戰先發一壘手，將在明天凌晨1點出賽對戰老虎隊，台灣球迷可跨海支持，華視、愛爾達體育台、Yahoo奇摩運動都將即時直播，張育成太太更揪團一起應援。
有線電視有華視加入直播，原本預定4月3日開播大聯盟賽事，為了張育成特別加開4月2日印地安人隊與老虎隊之戰的直播，並由資深體育主播「錢公」錢定遠、球評「波哥」王雲慶即時播報。
MOD也有轉播，愛爾達體育家族確定由2台直播張育成先發賽事，由主播吳昇府搭配球評耿伯軒；若無法透過電視觀看，Yahoo奇摩運動也宣布跟進直播，使用電腦、行動裝置都可觀看，還有線上聊天室可以即時討論。
張育成個人臉書粉絲團開始揪團，由張育成的妻子邀請球迷一起在台中的UNIX 寓 酒吧，凌晨1點一起收看轉播，不需入場費，但有低消400元，只要張育成敲出1支安打，就抽出現場球迷贈送張育成簽名球。
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