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MLB／道奇力新球季拚突破魔咒衛冕 教士將成攔路虎

中央社 / 紐約31日綜合外電報導
大聯盟明天全面開打。 美聯社
大聯盟明天全面開打。 美聯社

MLB洛杉磯道奇去年在「縮水」球季奪冠，今年仍是問鼎世界大賽冠軍的勁旅之一，而季外大肆補強的聖地牙哥教士，將是道奇衛冕路上的最大絆腳石。

美國職棒大聯盟MLB將於明天全面開打，去年世界大賽冠軍道奇也將於開幕日在客場挑戰科羅拉多洛磯。

MLB上個球季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延後開打，賽季也大幅縮水，道奇在世界大賽以4勝2負擊敗坦帕灣光芒，繼1988年後再度奪下世界大賽冠軍。

道奇在疫情下的縮水球季奪冠，難免得面對「冠軍純度不足」的質疑。亟欲證明球隊價值的他們，今年在冠軍班底沒有過多異動的情況下，唯一目標就是完成衛冕。但近年各隊戰力相當，自紐約洋基1998年到2000年拿下3連霸以後，沒有任何球隊能夠成功衛冕，道奇能否突破「魔咒」，將是本季的觀戰焦點之一。

除了待破的魔咒，道奇想要完成2連霸，還得小心虎視眈眈的教士。

向來屬於小市場的教士，今年一改以往作風在季外大灑幣，除以3.4億美元（約新台幣95億元）天價續留隊上的明星游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），也陸續簽下上季表現更上層樓的日籍強投達比修有、2018年美國聯盟賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）、2017年曾助休士頓太空人奪冠的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）等人，補強先發投手輪值的深度。

目標直指世界大賽冠軍的道奇、教士同在國家聯盟西區，兩支強隊正面交鋒的戲碼，將是今年的一大觀戰重點。

繼去年之後，今年MLB仍將在疫情中進行，但相較上季每隊只打60場，本季各隊一口氣得打滿162場，這對各隊的先發投手群來說，都將是一大難關。因為這些投手今年的工作量，要從去年的不到90局，一下子拉到150局，甚至上看逾200局，因此在春訓調整的狀況、球季中的續航力，對他們來說都將是考驗。

本季的比賽仍在疫情籠罩下進行，去年實施的特別賽制，包括單日兩戰的雙重賽，兩場都只打7局，還有比賽進入延長後，將採無人出局、二壘有人的「突破僵局」制等都會沿用，唯獨去年國聯與美聯同步實施後頗受好評的指定打擊（DH）將做出改變。

在美聯實施已久的DH，是由專職的打者代替投手上場打擊。外界普遍認為，由專職打者打擊，除可避免投手為了打擊受到不必要的傷害，也能提高攻擊效力及比賽的可看性，加上可讓守備能力衰退但棒子依舊火燙的老將有更多出賽機會，整體來看是利遠大於弊的制度。

國聯去年實施這項制度後頗受好評，但今年卻未獲同意沿用，少了DH的位置，對老將們的出賽空間、生計會帶來什麼樣的影響，甚至對國聯投手在兩聯盟球隊交手時的壓制力有多少影響，都令人玩味。

除此之外，在美國疫苗接種率逐漸提高的情況下，MLB將重新開放觀眾入場，唯獨進場人數依各地政府當下的防疫相關措施而定，這會對球員的表現造成多大的影響，同樣值得觀察。

世界大賽 MLB

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