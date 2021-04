MLB／游擊手史上最大約！ 大都會10年3.41億綁定林多

大都會總算在例行賽開打前與林多(Francisco Lindor)達成共識,據《USA Today》記者奈丁格(Bob Nightengale)表示,雙方簽下一紙10年3億4100萬美元合約,突破大聯盟游擊手合約總額紀錄,其中包含15隊的拒絕交易條款,沒有任何跳出合約的選擇權,這十年間林多的年薪均為3200萬美元,且每年有500萬的延遲付款,附帶2100萬美元的簽約獎金。

The Francisco Lindor 10-year, $341 million contract breakdown with the #Mets, per @Joelsherman1:

$21 million signing bonus.

$32 million annually with $5 million deferred each year.

No trade clause to 15 teams until full no-trade rights in 2026.

No opt-outs.