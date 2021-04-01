MLB／游擊手史上最大約！ 大都會10年3.41億綁定林多

大都會總算在例行賽開打前與林多（Francisco Lindor）達成共識，據《USA Today》記者奈丁格（Bob Nightengale）表示，雙方簽下一紙10年3億4100萬美元合約，突破大聯盟游擊手合約總額紀錄，其中包含15隊的拒絕交易條款，沒有任何跳出合約的選擇權，這十年間林多的年薪均為3200萬美元，且每年有500萬的延遲付款，附帶2100萬美元的簽約獎金。

The Francisco Lindor 10-year, $341 million contract breakdown with the #Mets, per @Joelsherman1:

$21 million signing bonus.

$32 million annually with $5 million deferred each year.

No trade clause to 15 teams until full no-trade rights in 2026.

No opt-outs. — Bob Nightengale (@BNightengale) April 1, 2021

這筆合約對大都會以及整個體育界來說都是大消息，據《MLBTR》報導，27歲的林多是大聯盟的未來之星，在2011年被印地安人以首輪第8順位選進，2015年6月時迎來大聯盟初登場，當年繳.313/.353/.482的優秀打擊三圍，雖然在新人王票選上輸給太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），但也無損於他身為頂尖游擊手的事實。

林多在接下來的幾年也保持頂尖身手，在2016-19年期間，打擊三圍.284/.346/.495，且進階數據wRC+ 118，118轟外還跑出81次盜壘，各項數據都說明他是位極具產值的打者，而在防守方面，林多守的是最吃重守備技術的游擊防區，跑、打、守皆出色的表現讓他連年都獲得美聯MVP選票。

然而在去年縮水球季林多的表現略有下滑，打擊三圍 .258/.335/.415且僅繳出略高於平均的102 wRC+，然而在三振率15.4%（聯盟平均23.4%）以及生涯新高的保送率9.0%都在向外界宣告這60場的下修僅是一時的，雖然擊球初速89.9英里略為退步但在聯盟仍屬上乘，更別提他那令人安心的防守數據。

從這筆天價合約可以看出大都會球團沒在管去年的小樣本數據，他們在休賽季送出了4名年輕新秀換取與印地安人林多與投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），而終於在今天，他們把這位明日之星長期留在紐約。

綜觀林多的這筆合約在大聯盟歷史上總值排名第3，無獨有偶的是，剛好比塔提斯（ Fernando Tatís Jr.’s ）休賽季與教士簽下的3億4000萬合約硬生生多了100萬，這也讓他成為獲歷史最大約的游擊手。