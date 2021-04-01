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MLB／雙刀流合體 大谷翔平重新亮刀的一季

中央社 / 洛杉磯31日專電
今年再度挑戰二刀流，隊友楚奧特形容在大谷身上好像看到兩顆明星合為一體。 路透社
今年再度挑戰二刀流，隊友楚奧特形容在大谷身上好像看到兩顆明星合為一體。 路透社

美國職棒大聯盟4月1日（台灣時間2日凌晨）開打，日本球星大谷翔平經過2年多與傷搏鬥，今年再度挑戰二刀流，隊友楚奧特形容在大谷身上好像看到兩顆明星合為一體。

大谷翔平今年26歲，2018年身兼先發投手、指定打擊兩種身分挑戰大聯盟，從東洋帶來美國棒壇百年難得一見的新玩法，但盛況只持續了2個月，當年6月大谷投球的右手肘傳出傷勢。

這兩年大谷身上的兩支寶刀收起了一支，大多以打擊者的身分出賽。經過34個月的關機、療傷之後，今年春訓才重新站上比賽的投手丘，宣告二刀流重出江湖。

近1個多月在亞利桑那州的春訓，大谷翔平的確吸引眾人目光，打擊上31個打數敲出17支安打，打擊率是恐怖的5成48，5支全壘打更是全隊最多，不只一次把球轟過中外野好幾層樓高的「打者之眼」。

投球上，大谷翔平數據比較不好看，4次先發共投10.1局失分達14分，其中7分集中在最近一場，因為手指水泡影響控球的比賽。

但總體而言，大谷翔平在春訓維持接近100英里的球速，最快甚至飆上102英里，手臂健康，球威也還在，招牌指叉球依舊犀利，在10.1局裡面三振了17人，球隊對他充滿期待。

大谷隊友、洛杉磯天使隊上的頂級球星楚奧特（Mike Trout）形容：「好像球隊同時加入兩名明星球員，一個是王牌投手，一個是能轟的中心打者。」

這次春訓的高潮是，大谷翔平在同一場比賽以開路先鋒第1棒、先發投手的兩種角色出賽。在同一局裡，先從塞揚獎投手史奈爾（Blake Snell）手中敲安打，接著上去投球，三振明星游擊手塔提斯（FernandoTatis Jr.）。

近代棒球罕見、被網友形容為「漫畫情節」的二刀流玩法，卻是大谷翔平過去在日本職棒就已經習慣的角色，他曾在同一場比賽當第1棒敲全壘打，主投8局拿下勝投。

現在他希望在更高層級的美國職棒，證明二刀流不是曇花一現。

他表示：「如果我可以為自己攻下分數，這可以幫助我在投手丘上更有信心，更積極對付打者。」大谷坦言過去兩年傷勢令很多人失望，但身兼投打角色是他2018年赴美挑戰大聯盟的初衷，期待接下來比賽向外界證明他有能力做到。

大谷翔平 大聯盟

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