MLB／有一球員染疫！ 國民開幕戰5人無法出賽

MLB華盛頓國民陣中5名球員因2019冠狀病毒疾病相關問題，將缺席明天開幕日的比賽。5人中有1人篩檢呈陽性反應，其他4人則曾與確診者有密切接觸。

美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民的棒球營運總裁瑞佐（Mike Rizzo）表示，這次得知有球員染疫的篩檢是在3月29日做的，之後球隊從佛羅里達的春訓基地離開，為明天開幕日在主場迎戰紐約洋基的比賽準備。

瑞佐說：「我們是依循MLB及美國疾病管制暨預防中心（CDC）的規定並和聯盟密合作，以決定接下來要怎麼做。」

國民這次染疫球員及與這名球員有密切接觸者身分，均未被揭露。

根據瑞佐的說法，共有5人與這名確診球員有過密切接觸，其中4人是球員、1人是球隊職員，這些人都不會參與開幕日的比賽。

瑞佐試圖淡化此事，因為國民將在開幕日那天，將在主場球迷見證下，掛上他們2019年奪得世界大賽冠軍的冠軍錦旗。這個儀式本來應該在上個球季舉行，但去年因為疫情，例行賽都不開放球迷進場，這讓國民將舉辦時間延後1年，好與地主球迷共享這份榮耀。本季每隊預計要打162場比賽，但基於防疫規範，球場雖然開放，但能進場觀賽的人數有限。

去年球季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而「縮水」，國民取得26勝34敗的成績。