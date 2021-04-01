MLB／張育成扛新台灣巨砲 林子偉百場經驗等機會

美國職棒大聯盟4月1日開打，台灣好手張育成以打擊實力爭取到開幕戰先發，可望打響新一代台灣巨砲名號；林子偉近4年在大聯盟累積101場經驗，在小聯盟等待機會。

大聯盟球季在台灣時間4月2日凌晨開打，台灣唯一在開季26人名單內的只有25歲來自台東的阿美族青年張育成，大聯盟經驗邁向第3年的他，春訓打出令教練無法忽視的強力火砲。

張育成前2年站上大聯盟，守備位置是二壘、游擊、三壘，今年春訓在教練的指示下，他加練一壘守備以增加上場機會，成為內野工具人的完全體，4個位置都可以守。

張育成日前接受中央社訪問時，談到生涯從來沒守過一壘，今年首次移防一壘，需要從頭適應，但只要能增加上場的機會，他都樂意，「教練跟我說要練一壘，我當然說好，只要可以表現，守哪裡都好」。

球隊主動為張育成找位置，原因是他的打擊實力不容忽視。今年春訓之前，他調整揮棒動作，改善「倒棒」問題之後，熱身賽18場比賽有11支安打，包括2支二壘安打、1支三壘安打、4支全壘打，打擊率2成28。

張育成今年目標是「打出自己成績，讓大家知道我從台灣來」。他去年9月升格當爸爸，帶著不一樣的身分旅美打拚，家庭成了他的最佳後盾，「只要看到兒子的照片，心情就好起來，心情好，好運也會跟著來」。

歷年來，台灣投手在大聯盟留下不少紀錄，包括連2季19勝的王建民、以防禦率1.20打破道奇隊史紀錄的郭泓志、先發場次達170場的陳偉殷，但打擊者方面，自從「台灣巨砲」陳金鋒在2002年首度代表台灣人站上大聯盟之後，少有人站穩大聯盟。

今年大批旅美投手返台發展下，張育成、林子偉兩名多守位的工具人有機會突破台灣打擊者的天花板。

張育成以替補工具人的角色進入開季名單，開幕戰就因對方派出左投，使得右打的他取得先發一壘手的機會，本季可望獲得更多出賽機會，挑戰胡金龍在2007年的單季2支全壘打紀錄。

胡金龍在2007年到2011年的5年之間，出賽118場是目前擁有最多大聯盟經驗的台灣野手。但這個紀錄已經被林子偉悄悄接近。林子偉是近4年最有大聯盟經驗的台灣野手。

林子偉2017到2020年之間出賽101場，守備位置包括了外野3個位置，內野除一壘之外全都守過，連捕手、投手都曾短暫客串。今年受邀明尼蘇達雙城隊春訓，林子偉有3成打擊率、1發全壘打，開季在小聯盟等待機會。