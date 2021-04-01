MLB／張育成大聯盟開幕戰先發 台灣打者第一人

繼王建民、陳偉殷之後，難得又有台灣球員在大聯盟開幕戰先發，25歲的張育成靠著打擊實力，爭取到4月1日印地安人隊開幕戰的先發一壘手，榮登台灣打者第一人。

2002年第一位台灣球員陳金鋒站上大聯盟以來，近20年多少旅美追夢的台灣人裡，僅王建民、陳偉殷2名投手在球隊當年第一場開季比賽以先發球員的身分上場。

2008年4月1日，已連2年拿下19勝的王建民在洋基球場，擔任開幕戰先發投手，和多倫多藍鳥已故名投哈勒戴（Roy Halladay）同場對決，投7局失2分拿勝投。王建民原訂是3月31日在自己生日這天登板，因雨延了一天。

2016年4月5日，簽下大約的左投陳偉殷來到邁阿密馬林魚第一年，以樂團五月天「將軍令」為出場曲，開幕戰對底特律老虎投5局被敲9安打失5分，2局上遭強襲球打中左手肘，負傷苦戰。

25歲的台東阿美族青年張育成將是史上第3名在大聯盟開幕賽先發的台灣人，也是第一個用球棒爭取到這個位置的野手。

印地安人4月1日客場比賽，對手底特律老虎派出左投手包伊德（Matthew Boyd），右打者張育成將取代左打的一壘手包爾斯（Jake Bauers）先發。多名主跑印地安人隊的記者今天在推特上轉述，總教練法蘭科納（Terry Francona）今天宣布這個消息。

投手方面除了王建民、陳偉殷曾在開幕日先發，郭泓志2011年1月31日在洛杉磯道奇主場後援投1局，拿下開幕賽的中繼成功。

打者方面，胡金龍是少數曾2度參與開幕賽的台灣球員。胡金龍2008年效力洛杉磯道奇隊時，曾在3月31日主場對巨人的開幕賽，替補上場敲安打。2011年胡金龍轉戰紐約大都會，也曾在開幕戰上場代打。

2020年大聯盟因疫情延到7月底開幕，效力波士頓紅襪隊的林子偉7月24日在開幕戰代打敲安。