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MLB／大谷翔平手感火燙的秘密？ 遭日媒踢爆有新戀情

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平被踢爆在美國有新戀情。 路透
大谷翔平被踢爆在美國有新戀情。 路透

天使日籍二刀流球星大谷翔平，今年春訓投打絕好調，29個打數擊出16支安打，打擊率高達5成52，另有5轟、8打點的完美演出，雖然投球不如打擊方面精彩，但在先發登板中也飆出旅美後最快164公里球速，大谷也被認為將在本季完全兌現二刀流身手。

根據日本媒體《FLASH》報導，提到大谷翔平本季為何破繭而出，天使隊友佛列契（David Fletcher）回應，「大谷表現出色的原因，是因為他的英文能力進步很多，能夠完全跟隊友融入，他甚至聽得懂美式幽默並做出回應，讓我們感到相當驚訝，而且球隊裡有很多拉丁美洲的球員，他也正開始學習西班牙語。」

不過《FLASH》可不這麼認為，報導指出該媒曾接獲讀者爆料，經常看到大谷與女性友人在天使球場附近超市購物，也看得出兩人相談甚歡，「每次在超市看到大谷時，他都會戴上天使帽子，有時會帶著女性友人，我的朋友說那位女生像日本人，看起來蠻親切的」，而先前大谷也曾經被日媒爆出與前排球國手狩野舞子的結婚喜訊，但最終遭到本人出面闢謠，如今又遭爆料迎來第二春，《FLASH》也指出，這將促使大谷迎來最佳狀態。

日本 大谷翔平

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