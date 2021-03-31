MLB／陳柏毓赴美向海盜報到 陳炳男笑：好像美國小孩

19歲旅美好手陳柏毓今天搭機赴美，向匹茲堡海盜隊報到，準備展開旅美生涯第一個春訓；他的父親、北科附工青棒隊教練陳炳男表示，有提醒陳柏毓還是要小心疫情，沒事最好待在春訓基地，他也帶了一台iPad，可隨時掌握自己的投球動作。

海盜去年10月砸下125萬美元，簽下這位台灣新生代強投，打破隊史國際球員簽約金紀錄；陳柏毓去年底服完12天補充役後，最近這段時間都保持自主訓練，陳炳男說，他的身體強度夠，但很久沒有實戰經驗，到美國後還要重新適應環境和文化，一步一步慢慢來。

陳柏毓抵達美國後，依規定還要進行疫情相關檢驗、隔離，再到海盜春訓基地報到，球團不急著把他分發到小聯盟球隊，將先加強春訓一段時間再評估狀況。

陳炳男表示，陳柏毓一切都遵照球團安排，儲存好新的戰力再迎接新的戰爭，赴美第一年就是好好適應新球隊，保持身體健康，其他不必想太多。

陳炳男笑說，陳柏毓好像美國小孩，今天快速收拾行李、說走就走，一下子就準備好，前往桃園機場搭機，準備迎接新的棒球生涯。