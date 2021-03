專家看法／美國職棒2021總冠軍大預測

美國職棒即將在台灣時間4月2日正式開打!雖然美國的疫情還是相當嚴峻,但是拜疫苗已經開始施打之賜,這個球季應該不會再像去年那樣大幅縮水。只是美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基的「世界末日感」還是不免讓人有些擔心,這個棒球季可能跟目前的NBA賽季一樣,隨時會有不少球員臨時被隔離。

今年共有3位台灣球員參加大聯盟春訓,巨人隊投手鄧愷威先一步下放,再加上林子偉也無緣進入26人名單,確定今年開季台將代表只剩張育成。台灣球迷可能感到有些落莫,不過不用因此而懷憂喪志,江人代有人才出,等待下一個王建民、陳偉殷應該不會太久。

即使缺少台灣球員,大聯盟中仍充滿世界各國的頂尖好手,而且隨著各式科技與訓練方式的不斷進步、穿戴式裝置與大數據的應用,幫助球員的球技與身體素質快速成長。投手球速越投越快,打者揮棒越來越猛,教練的思維也與時俱進,比賽的強度更勝過往。被壓抑多時的球員們早就蓄勢待發,要把去年的份一起補回來,今年欣賞美國職棒絕對是人生一大享受!

聯合新聞網特別向特約作家發出問卷,請他們預測今年度的總冠軍、各分區冠軍,以及年度MVP、塞揚獎、新人王人選,提供球迷參考,也歡迎您一起在討論區留下看法!

特約作家梁起華

世界大賽冠軍:道奇

美聯各分區冠軍:洋基 白襪 太空人

國聯各分區冠軍:勇士 紅雀 道奇

美聯、國聯MVP:Mike Trout (天使)、Fernando Tatis Jr. (教士)

美聯、國聯塞揚獎: Gerrit Cole (洋基) 、Jacob deGrom (大都會)

美聯、國聯新人王:Alex Kirillof (雙城)、Ke’Bryan Hayes (海盜)

心情小語:MLB開始「類NBA化」,強者恆強、弱者「大多時間」也恆弱,小市場隊伍不是沒有出頭天,例如光芒和雙城算是典範,但要弱者要爬出爛泥堆,就得學NBA的爵士隊,優秀的管理團隊、精選的教練和準確的選秀操盤。不然球員就得「抱團」才能拿冠軍。

如NBA一樣,逐漸失傳的禁區凌波維步和迷蹤步法,換來的是7呎上下的長人也得要會砍三分。目前MLB已經看不到觸擊短打和內野安打,取代的是身高不到6呎的矮人得揮全壘打。一人出局滿壘或得點圈有人的情況下,球隊硬是要揮長打來取分,沒有了以前的強迫取分戰術的藝術。

我們早已到了棒球新紀元……God!I miss the America’s Pastime

最後,在美國目前一片歧視亞裔的種族仇恨犯罪恐懼與不安中,有第一位華裔職棒女總管伍佩琴(Kim Ng)操盤馬林魚隊,我們是不是應該放下亞裔彼此的成見,一起來為亞裔卓越女總管加油?在老美的眼哩,是分不出韓裔、台裔、華裔的。

快40年前陳果仁種族謀殺事件當時,他的友人告訴加害父子陳果仁是華人,不是日本人,they didn’t give it a damn, they still beat the hell out of him……在美的亞裔要團結加油!

