專家看法／美國職棒2021總冠軍大預測

美國職棒即將在台灣時間4月2日正式開打！雖然美國的疫情還是相當嚴峻，但是拜疫苗已經開始施打之賜，這個球季應該不會再像去年那樣大幅縮水。只是美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基的「世界末日感」還是不免讓人有些擔心，這個棒球季可能跟目前的NBA賽季一樣，隨時會有不少球員臨時被隔離。

今年共有3位台灣球員參加大聯盟春訓，巨人隊投手鄧愷威先一步下放，再加上林子偉也無緣進入26人名單，確定今年開季台將代表只剩張育成。台灣球迷可能感到有些落莫，不過不用因此而懷憂喪志，江人代有人才出，等待下一個王建民、陳偉殷應該不會太久。

即使缺少台灣球員，大聯盟中仍充滿世界各國的頂尖好手，而且隨著各式科技與訓練方式的不斷進步、穿戴式裝置與大數據的應用，幫助球員的球技與身體素質快速成長。投手球速越投越快，打者揮棒越來越猛，教練的思維也與時俱進，比賽的強度更勝過往。被壓抑多時的球員們早就蓄勢待發，要把去年的份一起補回來，今年欣賞美國職棒絕對是人生一大享受！

聯合新聞網特別向特約作家發出問卷，請他們預測今年度的總冠軍、各分區冠軍，以及年度MVP、塞揚獎、新人王人選，提供球迷參考，也歡迎您一起在討論區留下看法！

特約作家Dennis 世界大賽冠軍：洋基 美聯各分區冠軍：洋基 白襪 運動家 國聯各分區冠軍：勇士 紅雀 道奇 美聯、國聯MVP： Alex Bergman (太空人)、Fernando Tatis Jr. (教士) 美聯、國聯塞揚獎：Gerrit Cole (洋基)、Walker Buehler (道奇) 美聯、國聯新人王：Randy Arozarena (光芒)、Ian Anderson (勇士) 心情小語：2020大聯盟過了史上除了罷工外的首次縮水球季，而且特別是在小聯盟全面停擺與毫無觀眾入場的情況開打。2021雖然有了疫苗加持，預計如期開打，但是隨著大聯盟熱度逐漸在台退燒，今年旅外球員，尤其是如果張育成沒有辦法站穩大聯盟開季名單，那麼大聯盟在台灣的關注度將繼續下滑。 如果想到看到完整的世界體壇大事可以到：http://ayueandfriends.blogspot.com來看看喔！ ☆ 作家文章列表

特約作家tyruschen 世界大賽冠軍：教士 美聯各分區冠軍：洋基 雙城 太空人 國聯各分區冠軍：勇士 釀酒人 教士 美聯、國聯MVP：大谷翔平 (天使) 、Mookie Betts (道奇) 美聯、國聯塞揚獎： Luis Giolito (白襪)、Jake deGrom (大都會) 美聯、國聯新人王：Nick Madrigal (白襪)、Sixto Sanchez (馬林魚) 心情小語：七十多年前的偷襲珍珠港事件後一個月，美國總統小羅斯福寫下著名的「給棒球開綠燈」信件，同意大聯盟在二戰中繼續進行比賽，棒球因此才成為美國的「國家娛樂」。去年另一場（對疫情的）大戰橫掃全球，大聯盟勞資雙方卻只顧著爭權奪利，最後帶給球迷一個支離破碎的球季。但願今年所有人都能揮別過去，順利開啟嶄新的一季。 ☆ 作家文章列表

特約作家蔡政益 世界大賽冠軍：道奇 美聯各分區冠軍：洋基 白襪 太空人 國聯各分區冠軍：大都會 釀酒人 道奇 美聯、國聯MVP：Jose Ramirez (印地安人) 、Fernando Tatis Jr. (教士) 美聯、國聯塞揚獎： Gerrit Cole (洋基) 、Jacob deGrom (大都會) 美聯、國聯新人王：Wander Franco (光芒)、MacKenzie Gore (教士) 心情小語：國聯西區道奇與教士的軍備競賽不容錯過；國聯東區大都會與勇士的廝殺很有看頭，費城人和國民也不容小覷，算是競爭最激烈的火藥庫；美聯東區藍鳥有機會威脅洋基地位，相當值得關注；國聯中區是最弱的一區，釀酒人最有機會出頭，紅人則緊追在後。 歡迎到五月先生的棒球 Inside Out粉絲專頁按讚留言 ☆ 作家文章列表

特約作家陳志強 世界大賽冠軍：道奇 美聯各分區冠軍：洋基 雙城 天使 國聯各分區冠軍：勇士 釀酒人 道奇 美聯、國聯MVP：大谷翔平 (天使)、Juan Soto (國民) 美聯、國聯塞揚獎： Tyler Glasnow (光芒)、達比修有 (教士) 美聯、國聯新人王：Alex Kirilloff (雙城)、Ian Anderson (勇士) 心情小語：「希望今年可以看到雙城在季後賽贏一場球啊...」自己每年都這樣想但每次都落空，總之期待今年可以打破「魔咒」了，但通常期望愈大失望愈大，所以還是盡量平常心吧！ 對於去年經歷疫情惶恐緊張不安的心情的球迷們來說，能平平靜靜陪著支持的球隊度過完整球季的起伏，就是最好的享受體驗，如果林子偉、張育成等台灣選手能站穩一席之地就更棒了，也衷心期盼大谷能寫下奇蹟、充分兼顧投打兩端表現。 最後歡迎想關注棒球消息的人們到「城牆裡的棒球事」粉絲專頁看看哦！感謝！ ☆ 作家文章列表

特約作家梁起華 世界大賽冠軍：道奇 美聯各分區冠軍：洋基 白襪 太空人 國聯各分區冠軍：勇士 紅雀 道奇 美聯、國聯MVP：Mike Trout (天使)、Fernando Tatis Jr. (教士) 美聯、國聯塞揚獎： Gerrit Cole (洋基) 、Jacob deGrom (大都會) 美聯、國聯新人王：Alex Kirillof (雙城)、Ke’Bryan Hayes (海盜) 心情小語：MLB開始「類NBA化」，強者恆強、弱者「大多時間」也恆弱，小市場隊伍不是沒有出頭天，例如光芒和雙城算是典範，但要弱者要爬出爛泥堆，就得學NBA的爵士隊，優秀的管理團隊、精選的教練和準確的選秀操盤。不然球員就得「抱團」才能拿冠軍。 如NBA一樣，逐漸失傳的禁區凌波維步和迷蹤步法，換來的是7呎上下的長人也得要會砍三分。目前MLB已經看不到觸擊短打和內野安打，取代的是身高不到6呎的矮人得揮全壘打。一人出局滿壘或得點圈有人的情況下，球隊硬是要揮長打來取分，沒有了以前的強迫取分戰術的藝術。 我們早已到了棒球新紀元……God！I miss the America’s Pastime 最後，在美國目前一片歧視亞裔的種族仇恨犯罪恐懼與不安中，有第一位華裔職棒女總管伍佩琴(Kim Ng)操盤馬林魚隊，我們是不是應該放下亞裔彼此的成見，一起來為亞裔卓越女總管加油？在老美的眼哩，是分不出韓裔、台裔、華裔的。 快40年前陳果仁種族謀殺事件當時，他的友人告訴加害父子陳果仁是華人，不是日本人，they didn’t give it a damn, they still beat the hell out of him……在美的亞裔要團結加油！ ☆ 作家文章列表