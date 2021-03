MLB／早知情大谷翔平長水泡 天使球團執意讓他出賽

天使日籍「二刀流」球星大谷翔平,春訓狀況超火燙,繳出驚奇的5成52打擊率、5轟及破表的1.645 OPS值,不過大谷今(30)日再以同場二刀流模式出賽,卻慘遭衛冕軍道奇痛擊,主投2.1局狂失7分退場,唯一一次打擊機會也吞下三振。

雖然投球方面不如打擊亮眼,但登板3場下來合計送出14K,更飆出赴美後最快101.9英哩,而今日對陣道奇則是慘遭毒手,短短2.1局被擊出3發全壘打,送出5次保送狂失7分。

而美國媒體也發現,大谷翔平在比賽中多次看著自己的手指,防護員、教練團上投手丘時,也不斷針對他的手指狀況,天使球團賽後也證實,大谷翔平是因為手指水泡破了而退場。

Shohei Ohtani has given up his third home run of the night, this time a three-run shot by Will Smith.



Now, a trainer is out on the mound checking on the fingers on his throwing hand. You can see him looking at his fingers at the end of this clip: pic.twitter.com/zpRaMgxIgs