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MLB／早知情大谷翔平長水泡 天使球團執意讓他出賽

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平今(30)日再以同場二刀流模式出賽，卻慘遭衛冕軍道奇痛擊，主投2.1局狂失7分退場。 歐新社。
大谷翔平今(30)日再以同場二刀流模式出賽，卻慘遭衛冕軍道奇痛擊，主投2.1局狂失7分退場。 歐新社。

天使日籍「二刀流」球星大谷翔平，春訓狀況超火燙，繳出驚奇的5成52打擊率、5轟及破表的1.645 OPS值，不過大谷今(30)日再以同場二刀流模式出賽，卻慘遭衛冕軍道奇痛擊，主投2.1局狂失7分退場，唯一一次打擊機會也吞下三振。

雖然投球方面不如打擊亮眼，但登板3場下來合計送出14K，更飆出赴美後最快101.9英哩，而今日對陣道奇則是慘遭毒手，短短2.1局被擊出3發全壘打，送出5次保送狂失7分。

而美國媒體也發現，大谷翔平在比賽中多次看著自己的手指，防護員、教練團上投手丘時，也不斷針對他的手指狀況，天使球團賽後也證實，大谷翔平是因為手指水泡破了而退場。

提及大谷翔平手指狀況，天使總管梅納西(Perry Minasian)表示球團早已知情出現水泡狀況，但並不認為這將影響大谷下次登板，至於大谷翔平則出面受訪透露，水泡是在上一場登板投球時出現的，他也自認影響到了控球，但很慶幸水泡能夠趕在開幕戰前破掉，有足夠的時間讓皮膚復原，大谷也表示這並不擔心對下場出賽造成影響。

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