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MLB／不想被塔提斯比下去 林多向大都會提3.85億美元報價
曾表達不會在例行賽開打後討論合約事宜的明星游擊手林多(Francisco Lindor)，昨(29)日與老闆「富爸爸」科恩(Steve Cohen)相談甚歡後，傳出今日大都會開出了10年3億2500萬美元頂級合約，但這個價碼仍不被林多所接受。
根據《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導，大都會開出隊史最高的10年3億2500萬美元合約，隨後大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）也證實了此報導，表示這份合約總價遠高於大都會所計畫的數字，並稱這是球團方所能提供最好的合約，也不會再提高價碼。
但隨後《Newsday》的記者希利（Tim Healey）爆料，指出林多已經拒絕這份報價，並要求一紙12年3億8500萬美元的合約，這也將會是大聯盟史上第二大合約，不僅超越同為游擊天才的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）所簽下的14年3億4000萬美元，也僅次於天使楚奧特（Mike Trout）12年4億2600萬美元。
林多本季春訓打出3成65打擊率、4轟及1.063OPS值的亮眼表現，也為自己下一份合約增添籌更多履歷，但目前為止雙方所提出的價碼仍有一段落差。
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