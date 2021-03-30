MLB／「國王」赫南德茲離開金鶯 名人堂恐將漸行漸遠

前塞揚強投「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)本季以小聯盟約加盟金鶯，試圖證明自己仍有大聯盟的身手，但在確定無法搶進開幕戰26人名單後，赫南德茲也在日前選擇跳出合約，尋求其它站上大聯盟舞台的機會。

金鶯日前宣布，將赫南德茲、「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）及勒布朗克（Wade LeBlanc）下放小聯盟訓練營，而金鶯與赫南德茲的合約中載明，若國王在本季登上大聯盟，將可獲得100萬美元，但赫南德茲日前出現手肘痠痛現象，短時間內重回投手丘略有難度，因此赫南德茲也選擇跳出合約。

赫南德茲本季春訓出賽3場，主投5.2局被敲出6支安打失5分，防禦率7.94，不過最快球速僅有85英哩上下。而目前赫南德茲職業生涯共拿下169勝及2524次三振，距離名人堂公認門檻3000K仍有一段差距，對於已高齡35歲且傷勢纏身的赫南德茲，進入名人堂機會似乎微乎其微。