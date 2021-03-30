MLB／昔日黃金二遊解體 遊騎兵宣布將歐德DFA

展開重建的遊騎兵，本賽季前將效力12年的老將游擊手安德魯斯（Elvis Andrus）送往運動家，而今(30)日遊騎兵更是在開幕戰前夕，將二壘手歐德（Rougned Odor）給DFA，也代表遊騎兵黃金二遊已正式解體。

根據《ESPN》消息，今年春訓改守三壘大關的歐德，被告知無緣參與球隊開幕戰，而歐德未來還有2年2460萬美元的合約要走，仍遭到遊騎兵宣告DFA。

現年27歲的歐德於2014年登上大聯盟，7年生涯下來雖然打擊率僅2成37，不過卻有3季全壘打數來到30支，展現十足的長打火力，並在2017年與遊騎兵簽下簽下6年4950萬美元的合約，2019年雖然仍有單季30轟的身手，但整季卻吞下美聯最多的178K及悽慘的2成05打擊率，去年縮水賽程狀況仍未調整到位，身手不再的情況下，歐德最終慘遭遊騎兵DFA，而二壘位置預計由索拉克（Nick Solak）接替。

除此之外，去年因傷整季報銷的遊騎兵終結者雷克勒(Jose Leclerc)，本季將接受約翰湯米手術(Tommy John Surgery)，讓原本牛棚戰力不足的遊騎兵感到更加棘手。