MLB／水泡破了、大谷笑了 自信本季初登板不受影響

天使隊「二刀流」大谷翔平今天先發登板，面對道奇隊，只撐2.1局就挨3轟、狂失7分，他因右手中指水泡而提前退場，大谷翔平賽後卻說開心，因為水泡在今天泡掉，反倒讓他覺得趕上4月5日先發登板應該不成問題。

天使今天遭遇道奇，大谷翔平擔任先發投手、第2棒，1局上的打席先吞下三振，擔任投手出賽也不順利，第1局出現3次保送，滿壘時投出暴投掉分，第2局挨了泰勒（Chris Taylor）兩分砲、席格（Corey Seager）陽春砲，第3局再遭史密斯（Ｗill Smith）敲出三分砲。

大谷翔平比賽中多次看著自己的手指，教練團、防護員也在上丘了解狀況後，決定將他換下場，球團隨後證實大谷翔平是因右手中指水泡問題而提前退場。

大谷翔平表示，水泡是在前一場先發登板後就出現，在今天投球時破掉，也讓他反倒覺得鬆了一口氣，因為這讓起水泡的位置還有足夠時間，能在下周一先發出戰白襪前就長成死肉，他不太擔心會對下一場出賽造成影響。

大谷翔平坦言，今天的控球偏差是因水泡，但他的身體狀況沒有問題，且今天包括曲球在內，使用食指控球為主的球路，都未受到影響。

大谷翔平3局沒投完提前退場，此役繳出2.1局被敲4安打、5保送，狂失7分，用球數63球裡只有31球是好球，直球均速95.3哩、最快99.4哩，春訓投球防禦率高懸12.19。