MLB／大谷翔平先發只撐2.1局 道奇送他3發全壘打

天使隊「二刀流」大谷翔平今天再度同場啟動「雙刀模式」，面對道奇隊，擔任先發投手、第2棒，從開賽就控球不穩，最終挨了3發全壘打，從陽春砲、兩分砲、三分砲都出現，最終只撐2.1局、狂失7分退場，唯一打席也吞下三振，退場時天使以0：7落後。

大聯盟2021年賽季將在4月2日開打，此役是大谷在熱身賽最後一次擔任投手出賽，狀況卻令人捏把冷汗，第1局就出現3次保送，滿壘時再投出暴投，送給道奇分數。

大谷翔平第2局狀況不見好轉，先保送史密斯（Will Smith）後，遭泰勒（Chris Taylor）敲出兩分砲，兩出局後再被席格（Corey Seager）轟炸陽春砲。

道奇的「煙火秀」還沒結束，大谷翔平第3局先三振貝林格（Cody Bellinger ）後，接連保送波拉克（A.J. Pollock）、被孟西（Max Muncy）敲安，史密斯補上另一發三分砲，也打退了大谷翔平。

大谷翔平比賽中多次看著自己的手指，第3局防護員、教練團上丘時，也在查看他的手指狀況，美國媒體報導他可能是因手指水泡而退場。

大谷翔平3局沒投完提前退場，此役繳出2.1局被敲4安打、5保送，狂失7分，用球數63球裡只有31球是好球，直球均速95.3哩、最快99.4哩，春訓投球防禦率高懸12.19。