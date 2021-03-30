MLB／MLB鼓勵球員教練打疫苗 完成者可鬆綁防疫措施

MLB今天告訴各隊，已完整接種疫苗的球員、教練、第一級工作人員，依防疫規定所做的限制將獲鬆綁，一旦全隊有85%的人打完疫苗，還會有更多防疫措施可以解除。

根據多家媒體收到的內部備忘錄，美國職棒大聯盟MLB「強烈鼓勵」球員和工作人員在符合施打條件的情況下，接種任何一種獲准使用的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但MLB並未對此做出強制性要求。

體育電視頻道ESPN的報導指，根據備忘錄，第一級人員在完整接種完疫苗超過兩週後，將可在飯店房間等室內空間聚會，不需配戴口罩，也不需要保持社交距離，也能選擇不再繼續做2019冠狀病毒疾病檢測。他們也將獲准到餐廳用餐，帶著打完疫苗的家人參與客場比賽、共乘車輛，客場作戰時也能住在私人住所。

完成疫苗接種的人，即便被證實和染疫者有密切接觸，只要沒有出現症狀，就不需要隔離。

一旦球隊有85%的第一級人員打完疫苗，還會有其他的限制措施可以解除。例如更衣室中的公用設施，包括撞球桌、桑拿等可以重新開放，球員、教練在休息區、牛棚都不必戴口罩，也不用配戴追蹤裝置。