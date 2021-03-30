MLB／離大聯盟春訓營前夕 林子偉敲陽春砲幫自己加分
旅美台將林子偉今年確定將從雙城隊小聯盟出發，但趕在大聯盟熱身賽落幕前，先敲出一發全壘打留紀念，今天替補上場、在第9局敲出陽春砲，也是他的今年春訓首轟，雙城終場以5：3擊敗海盜隊。
林子偉已在28日的下放名單名列其中，但因小聯盟春訓營要到4月才展開，球員都還暫留大聯盟春訓營，也能持續在熱身賽出賽，林子偉此戰就是在6局下替補守游擊、第3棒。
林子偉在7局上敲出二壘方向滾地球出局，9局上海盜由許瑞夫（Chasen Shreve）登板，連續賞出2K後，下一棒面對林子偉，球數1好1壞時，一記92公里的四縫線直球被他掃成右外野全壘打，幫助雙城取得保險分。
這是林子偉在今年春訓的第1轟，生涯第2度在春訓時開轟，單場2支1進袋後，也讓他的打擊率從2成94上升到3成16；雙城還剩最後1場熱身賽，將在明晨續戰海盜，林子偉接著就將向小聯盟報到，等待重返大聯盟的機會。
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