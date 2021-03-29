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MLB／離開MOMO有錯愕 錢定遠帶平凡的飛球到華視

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
錢定遠加入華視轉播大聯盟主播行列。記者陳宛晶／攝影
錢定遠加入華視轉播大聯盟主播行列。記者陳宛晶／攝影

華視今年投入美國職棒大聯盟轉播，主播陣容包括已經轉播了中職富邦悍將隊4年賽事的錢定遠，與MOMO TV結束賓主關係，他坦言：「非常錯愕地離開」，他為此沮喪了兩個禮拜，如今投入華視主播陣營，他笑說：「把平凡的飛球帶來華視」。

華視今天舉辦大聯盟賽事轉播記者會，活動上也揭曉主播、球評名單，宣布找來球迷熟悉的錢定遠、陳亞理擔任主播，耿伯軒、王雲慶及陳子軒當球評，每周六、日各播1場，季後賽場場轉播。

富邦接手悍將隊後，錢定遠就一路轉播悍將隊賽事，今天被問到離開MOMO TV，錢定遠祝福悍將隊在今年這麼好的陣容下打出好成績，也感謝MOMO給的機會。

他坦言，「從來沒想到， 我做了30多年的運動轉播，待過這麼多電視公司，結果是在這樣的情況下離開熱愛的工作，非常錯愕地離開，我也覺得很可惜，但就是發生了，我曾經很沮喪過兩個禮拜。」

錢定遠表示，自己還沒有在無線台轉播長時間賽季的經驗，這次在華視算是第一次，「希望可以把過去成功的經驗，複製到無線電視台。」至於球迷熟悉的「錢式辭典」也不會缺席，他說：「那些本來就是美國轉播的詞彙，只是把它翻成中文拿來用，沒想到球迷這麼喜愛，感謝球迷不嫌棄。」

今年旅美台將只有張育成擠進開季26人名單，他也期許張育成可以站穩大聯盟，「我們很需要一個可以每天出賽的台灣野手。」

大聯盟 張育成 富邦悍將

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