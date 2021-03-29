聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／熱身賽4場只掉1分 山口俊開季仍從小聯盟出發
日籍旅美右投山口俊本季轉戰舊金山巨人，熱身賽表現不俗，出賽4場主投6局僅失1分、防禦率1.50，然而球團仍暫時將他下放小聯盟。
山口俊在2019年透過入札制度挑戰大聯盟，當時他以2年600萬美金加盟藍鳥，然而才出賽一季就被球團買斷釋出，主因為縮水賽季成績實在太糟，防禦率高達8.06。
今年休賽季巨人給了山口俊機會，與其簽下一紙附帶春訓邀請的小聯盟約，而他也在熱身賽力求表現，出賽4場主投6局僅失1分、被敲5支安打、6次三振、防禦率1.50，然而球隊仍決定開季讓他與睽違5年踏上大聯盟的卡茲米爾（Scott Kazmir）一同先從小聯盟出發。
本季小聯盟會比大聯盟稍晚開季，預計在5月時開打，屆時山口俊將從3A登板，等待拉拔上大聯盟的機會。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言