MLB／熱身賽4場只掉1分 山口俊開季仍從小聯盟出發

日籍旅美右投山口俊本季轉戰舊金山巨人，熱身賽表現不俗，出賽4場主投6局僅失1分、防禦率1.50，然而球團仍暫時將他下放小聯盟。

山口俊在2019年透過入札制度挑戰大聯盟，當時他以2年600萬美金加盟藍鳥，然而才出賽一季就被球團買斷釋出，主因為縮水賽季成績實在太糟，防禦率高達8.06。

今年休賽季巨人給了山口俊機會，與其簽下一紙附帶春訓邀請的小聯盟約，而他也在熱身賽力求表現，出賽4場主投6局僅失1分、被敲5支安打、6次三振、防禦率1.50，然而球隊仍決定開季讓他與睽違5年踏上大聯盟的卡茲米爾（Scott Kazmir）一同先從小聯盟出發。

本季小聯盟會比大聯盟稍晚開季，預計在5月時開打，屆時山口俊將從3A登板，等待拉拔上大聯盟的機會。