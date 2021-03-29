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MLB／從開Uber到與雙城簽下長約 布納克上演勵志人生

聯合新聞網 / 綜合報導
雙城右投布納克。 美聯社
雙城右投布納克。 美聯社

據《ESPN》報導，雙城今（29）日宣布與右投布納克（Randy Dobnak）簽下為期5年的延長合約，其總值為975萬美元，其中包含3次球團選擇權，最高可獲2975萬美元。

布納克出身於美國賓州，2017年在西維吉尼亞州念大學時曾參加大聯盟選秀，雖然落選，但他未放棄棒球，持續在底特律附近的小型獨立聯盟出賽，同年與雙城簽下小聯盟合約。

但僅靠小聯盟微薄的薪水無法支撐布納克的生計，當時他還兼差當Uber司機，2019年他一路從高階1A、爬至2A、3A，最後成功升上大聯盟，在縮水賽季的2020球季繳出6勝4敗、防禦率4.05的穩健成績。

真正讓雙城看到希望的是在今年春訓，布納克出賽4場，其中包括3場先發，繳出1勝0敗，防禦率0.66的優秀成績，除了成功擠進開季名單，也獲得球團以長約將他留下，一路走來的人生堪稱勵志典範。

Uber 雙城

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