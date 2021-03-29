MLB／大谷翔平例行賽也同場「雙刀」？麥登：有機會

天使隊「二刀流」大谷翔平明（30）日將再度同場投、打出賽，這回他將扛第2棒，總教練麥登（Joe Maddon）也透露，球季正式開打後，還是有機會看到「投手大谷」、「打者大谷」同場出賽，關鍵在於大谷翔平的身體狀況。

大谷翔平在22日的熱身賽就曾同場開啟「雙刀模式」，當時他是扛第1棒，兩打數都敲出安打，另選到1次保送，投球則繳出4局、被敲2安打、失1分，有5次三振、2次保送。

明天與道奇隊之戰，再度輪到大谷翔平先發投球，他在今天先休兵1天，來自大谷自己的想法。麥登表示，「我們今天聊過後，他是希望今天先不打擊，接著明天同場投、打出賽。」

麥登對於大谷本季的棒次安排，想法也已有雛型，「我是期待他今年整年都扛第2棒，我先前曾討論過第1棒，但考慮得越多，我就越覺得更喜歡他打第2棒的點子。」

正式賽季開打後，還有沒有機會看到大谷翔平同場投、打？麥登回應「有機會」，他強調：「重點還是他的身體感覺怎樣、他需要多少休息時間。」