MLB／最後一場熱身賽5局送6K 有原航平：我準備好了

日籍旅美好手有原航平結束了生涯第一次的大聯盟熱身賽先發，主投5局被敲5支安打失3分，同時送出6次三振，他在賽後採訪時回答：「我準備好了。」

針對有原的表現，遊騎兵總教練伍渥德（Chris Woodward）表示：「他今天表現得很棒，特別是前三局，球速有慢慢提升、球威也不錯」、「但我想他在4、5兩局有些累了，但值得注意的是他在面對最後兩名打者時展現的決心，肉眼可見他體內還留有一些能量。」

4局時有原挨了彼德森（Joc Pederson）一發兩分全壘打，他自評今天的整體狀況不錯，但就是那支全壘打有點打亂了他的節奏，並強調希望能在例行賽最小化類似的失誤。

事實上有原航平在日職時期並不是一個以三振見長的投手，過去他的每九局三振率僅6.8，但他來到大聯盟後增加高角度速球的比率，並努力把對上打者的第一球塞進好球帶，以利取得球數優勢，此外他也稱讚了捕手海姆（Jonah Heim）的配球策略。

有原航平透露春訓讓他更加融入大聯盟，現在他能更加自信地面對開季，總計熱身賽4場先發主投14局共送出11次三振，防禦率3.86。