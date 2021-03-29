快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／最後一場熱身賽5局送6K 有原航平：我準備好了

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰／綜合報導
有原航平已為首個大聯盟球季做好準備。 路透社
有原航平已為首個大聯盟球季做好準備。 路透社

日籍旅美好手有原航平結束了生涯第一次的大聯盟熱身賽先發，主投5局被敲5支安打失3分，同時送出6次三振，他在賽後採訪時回答：「我準備好了。」

針對有原的表現，遊騎兵總教練伍渥德（Chris Woodward）表示：「他今天表現得很棒，特別是前三局，球速有慢慢提升、球威也不錯」、「但我想他在4、5兩局有些累了，但值得注意的是他在面對最後兩名打者時展現的決心，肉眼可見他體內還留有一些能量。」

4局時有原挨了彼德森（Joc Pederson）一發兩分全壘打，他自評今天的整體狀況不錯，但就是那支全壘打有點打亂了他的節奏，並強調希望能在例行賽最小化類似的失誤。

事實上有原航平在日職時期並不是一個以三振見長的投手，過去他的每九局三振率僅6.8，但他來到大聯盟後增加高角度速球的比率，並努力把對上打者的第一球塞進好球帶，以利取得球數優勢，此外他也稱讚了捕手海姆（Jonah Heim）的配球策略。

有原航平透露春訓讓他更加融入大聯盟，現在他能更加自信地面對開季，總計熱身賽4場先發主投14局共送出11次三振，防禦率3.86。

有原航平 遊騎兵

延伸閱讀

MLB／洋基開幕戰輪值敲定 「家暴赫曼」爭取到3號先發

MLB／投球失憶症？有原航平小聯盟被打爆：全身都不對勁

MLB／春訓表現倒吃甘蔗 有原航平繳4局無失分好投

MLB／在握球力道上做改變 有原航平繳好投甩前役低潮

相關新聞

MLB／大谷翔平例行賽也同場「雙刀」？麥登：有機會

天使隊「二刀流」大谷翔平明天將再度同場投、打出賽，這回他將扛第2棒，總教練麥登（Joe Maddon）也透露，球季正式開...

MLB／最後一場熱身賽5局送6K 有原航平：我準備好了

日籍旅美好手有原航平結束了生涯第一次的大聯盟熱身賽先發，主投5局被敲5支安打失3分，同時送出6次三振，他在賽後採訪時回答：「我準備好了。」 .@aripay_35 missed some ba

MLB／洋基開幕戰輪值敲定 「家暴赫曼」爭取到3號先發

距離大聯盟開幕戰僅剩短短不到4天，洋基隊本季的先發輪值也總算拍板定案，依序為柯爾（Gerrit Cole）、克魯伯（Corey Kluber），以及先前因家暴問題被聯盟禁賽的赫曼（Domingo Ge

大聯盟人氣慘跌 球員爭冠決心與秀味不足是關鍵

大聯盟新球季即將在週五開打，跟晚開打球季短的NBA、NFL相比，去年大聯盟無疑被疫情傷得更重，今年人氣能恢復多少也是未知數。但即便沒有被疫情重創，眾所周知，大聯盟在美國受歡迎的程度也正不斷下滑。種種跡

MLB／包爾、畢柏新科塞揚對決 閉眼預告球種樣樣來

今（28日）天印地安人對上道奇的熱身賽，由美聯塞揚畢柏（Shane Bieber）對決國聯塞揚包爾（Trevor Bauer），身為前隊友的兩人不管在賽前、賽中都出現許多有趣互動。

MLB／選秀第36輪美夢成真 28歲羅哈斯成天使菜鳥

大聯盟各隊熱身賽接近尾聲，也陸續公布4月2日開季名單，天使隊28歲內野手羅哈斯（Jose Rojas）確定上榜，以內野工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。