MLB／洋基開幕戰輪值敲定 「家暴赫曼」爭取到3號先發

距離大聯盟開幕戰僅剩短短不到4天，洋基隊本季的先發輪值也總算拍板定案，依序為柯爾（Gerrit Cole）、克魯伯（Corey Kluber），以及先前因家暴問題被聯盟禁賽的赫曼（Domingo German），接著是蒙哥馬利（Jordan Montgomery）與新同學泰隆（Jameson Taillon）。

赫曼曾在2019賽季奪下美聯最多的18勝、防禦率4.03，他在當年捲入家暴案而遭到聯盟介入調查，也缺席了例行賽最後一場先發與洋基季後的9場比賽，聯盟在去年1月2日裁定赫曼將禁賽81場。他當時因個人Instagram的一連串發文引起風波，先是在2020年7月寫下，「我要離開棒球了，謝謝大家」、「我相信我已在洋基球場寫下屬於我自己的故事，如果我選擇不再回來，我會以過去11年生涯所付出的努力而感到驕傲」，讓隊友和教練團一頭霧水，日前又出怪聲，用西文寫道：「一切都結束了。」隨後刪除了該文，改以「我準備好了」發布。

而此一連串脫序行徑也讓隊友感到不滿，陣中牛棚大將布里頓（Zack Britton）一度說出「有時候你不能選擇自己的隊友」等重話，也讓赫曼在今年春訓時首度公開道歉，而隊友們也表示會繼續支持他。

除了公開道歉展現誠意，赫曼在熱身賽也力求表現，他共出賽3場主投9局，沒有失掉任何分數，還送出多達13次三振，每局被上壘率（WHIP）是誇張的0.67，這也讓他贏得洋基第三號先發的席次。

除了赫曼，曾獲雙屆塞揚獎的克魯伯春訓表現同樣不俗，在熱身賽主投13局繳出防禦率2.77的好成績，並獲得僅次於王牌柯爾之後的第二號先發席次。

洋基在今年開幕三連戰就得面對休賽季積極招兵買馬的藍鳥，而總教練布恩（Aaron Boone）也排定了接下來系列戰面對金鶯的先發投手，分別是春訓表現優異的蒙哥馬利，與今年1月剛從海盜交易得來的泰隆。