MLB／包爾、畢柏新科塞揚對決 閉眼預告球種樣樣來

今（28日）天印地安人對上道奇的熱身賽，由美聯塞揚畢柏（Shane Bieber）對決國聯塞揚包爾（Trevor Bauer），身為前隊友的兩人不管在賽前、賽中都出現許多有趣互動。

美聯塞揚畢柏（Shane Bieber） 美聯社

這場勝負其實在比賽前的推特上就已經開打，包爾po上一張打擊頭盔與手套的照片，示意要「打爆」這位前隊友，他3局站上打擊區，結果只敲出游擊滾地球出局，攻守交換時還不忘去休息室找畢柏嗆聲，要對方離投手丘遠一點，後者在賽後笑著表示：「包爾一直要我告訴他我會投什麼球，但我沒理他。」

Shane almost never heard the end of it... 🗣️ pic.twitter.com/WCY73WBhcR — Rob Friedman (@PitchingNinja) March 27, 2021

包爾則表示：「我要他告訴我會投什麼球，結果他笑著敷衍我，我就知道他第一球會丟直球了」、「我覺得那球打得挺扎實的，擊球初速至少有98英里，但就是擊球仰角太糟了，打擊還要再練一下。」

Trevor Bauer, Trolling.



Glove signing pitches. pic.twitter.com/LE7K06qlJY — Rob Friedman (@PitchingNinja) March 27, 2021

此外，包爾在面對印地安人前隊友拉米瑞茲（Jose Ramirez）時，再次展現他的「閉眼絕技」，甚至還告訴對方自己會投什麼球，第一次對決拉米瑞茲鑿戰了11球選到保送，6局上包爾在三振對方時還興奮地高舉雙手歡呼。

最終這場塞揚對決由5.2局失2分的畢柏勝出，包爾則以5.2局失4分吞下熱身賽的第2敗。