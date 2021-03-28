MLB／選秀第36輪美夢成真 28歲羅哈斯成天使菜鳥

大聯盟各隊熱身賽接近尾聲，也陸續公布4月2日開季名單，天使隊28歲內野手羅哈斯（Jose Rojas）確定上榜，以內野工具人的角色展開菜鳥球季；天使官網指出，大部分球員都想為故鄉球隊打球，羅哈斯美夢成真。

羅哈斯的老家就在加州安納罕，也是天使隊大本營，他在2016年選秀會第36輪被天使挑中，今年熱身賽表現獲得總教練麥登（Joe Maddon）的肯定，開季將成為28歲大聯盟菜鳥。

羅哈斯前年在3A出賽126場，繳出打擊率2成93、31轟、107分打點的佳績，今年熱身賽出賽23場，打擊率3成13，10支安打有一半長打，包括兩支全壘打，攻下6分打點。

麥登表示，年紀不是問題，羅哈斯是很出色的棒球選手，在場上表現已證明一切。

羅哈斯搶到開季工具人，用「超現實」形容此事，強調拚了這麼久，就是為了此刻，他說：「只要有信心，什麼事都會發生。」