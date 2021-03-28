聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／選秀第36輪美夢成真 28歲羅哈斯成天使菜鳥
大聯盟各隊熱身賽接近尾聲，也陸續公布4月2日開季名單，天使隊28歲內野手羅哈斯（Jose Rojas）確定上榜，以內野工具人的角色展開菜鳥球季；天使官網指出，大部分球員都想為故鄉球隊打球，羅哈斯美夢成真。
羅哈斯的老家就在加州安納罕，也是天使隊大本營，他在2016年選秀會第36輪被天使挑中，今年熱身賽表現獲得總教練麥登（Joe Maddon）的肯定，開季將成為28歲大聯盟菜鳥。
羅哈斯前年在3A出賽126場，繳出打擊率2成93、31轟、107分打點的佳績，今年熱身賽出賽23場，打擊率3成13，10支安打有一半長打，包括兩支全壘打，攻下6分打點。
麥登表示，年紀不是問題，羅哈斯是很出色的棒球選手，在場上表現已證明一切。
羅哈斯搶到開季工具人，用「超現實」形容此事，強調拚了這麼久，就是為了此刻，他說：「只要有信心，什麼事都會發生。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言